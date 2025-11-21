»÷´é³¨Îò32Ç¯¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó·Ù»¡´±¤é»ØÆ³¡ÖÈÈ¿Í¤Î»÷´é³¨¡×ºîÀ®¤Î¸¦½¤²ñ¡Ú¿·³ã¡Û
¸©·Ù¤Ï¡¢»ö·ïÁÜºº¤Ç½ÅÍ×¤ÊÈÈ¿Í¤Î»÷´é³¨¤òºîÀ®¤¹¤ë¸¦½¤²ñ¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸¦½¤²ñ¤Ë¤Ï¡¢·Ù»¡´±52¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£»÷´é³¨Îò32Ç¯¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó·Ù»¡´±¤é¤Î»ØÆ³¤Î²¼¡¢»²²Ã¼Ô¤Ïºî²è¤ËÄ©Àï¡£ÌÜ·â¼ÔÌò¤«¤éÎØ³Ô¤äÌÜ¤Î·Á¤Ê¤ÉºÙ¤«¤ÊÆÃÄ§¤òÊ¹¤¡¢»÷´é³¨¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸©·ÙËÜÉô´Õ¼±²Ý ÈÄ³ÀÆà¡¹¼Â¤µ¤ó
¡Ö(Èï³²¼Ô¤Ê¤É)Æ°ÍÉ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áê¼ê¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÊ¹¤¼è¤ë¡£Áê¼ê¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤¬¾å¼ê¤Ë»æ¤ËÉÁ¤½Ð¤»¤ë¤è¤¦°Õ¼±¤·¤ÆÉÁ¤¤¤¿¡£¡×
¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤¿»÷´é³¨¤Ï87·ï¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤Á7·ï¤¬¿×Â®¤ÊÁÜºº¤ËÌòÎ©¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
