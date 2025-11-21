Ãæ¹ñ¡ÖºÆ·³È÷¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î°ÂÊÝ3Ê¸½ñ²þÄêµÄÏÀ¤òÈãÈ½
¼«Ì±ÅÞ¤¬°ÂÁ´ÊÝ¾ã´ØÏ¢3Ê¸½ñ¤Î²þÄê¤Ë¸þ¤±¤¿µÄÏÀ¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÎÊóÆ»´±¤Ï¡ÖºÆ·³È÷¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Ï20Æü¡¢¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¤Ê¤É°ÂÁ´ÊÝ¾ã´ØÏ¢3Ê¸½ñ¤Î²þÄê¤Ë¸þ¤±¤¿µÄÏÀ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¡¢ÀïÆ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤Ê¤¤5Îà·¿¤ÎÉð´ï¤Ë¸Â¤Ã¤ÆÍ¢½Ð¤òÇ§¤á¤ë¥ë¡¼¥ë¤ÎÅ±ÇÑ¤ä¡¢Èó³Ë»°¸¶Â§¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤ò¹Ô¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÎÌÓÇ«ÊóÆ»´±¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¡¡ÌÓÇ« ÊóÆ»´±
¡Ö¡ÊÆüËÜ¤Ï¡Ë³ËÊ¼´ï¤ò¡Ø»ý¤¿¤º¡¢¤Ä¤¯¤é¤º¡¢»ý¤Á¹þ¤Þ¤»¤º¡Ù¤È¤¤¤¦Èó³Ë»°¸¶Â§¤Î²þÄê¤ò¿Þ¤ê¡¢³Ë¤Î¶¦Í¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆ»¤ò³«¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÆ°¸þ¤Ï¡ÖÀì¼éËÉ±Ò¤òÆÍÇË¤·¡¢ºÆ·³È÷¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·Ù²ü´¶¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÆüËÜ¤¬¤â¤·ºÆ¤Ó·³¹ñ¼çµÁ¤Î¸Å¤¤Æ»¤òÊâ¤ß¡¢Àï¸å¤Î¹ñºÝÃá½ø¤òÇË²õ¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¹ñÌ±¤ä¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ïµö¤µ¤º¡¢ºÇ¸å¤Ï¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤ë¤À¤±¤À¡×¤È¤±¤óÀ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£