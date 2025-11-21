ËÜÆü¤Î¡ÚÁý»ñ¡¦Çä¤ê½Ð¤·¡ÛÌÃÊÁ¡¡(21ÆüÂç°ú¤±¸å È¯É½Ê¬)
¡û£Ï£Ô£Ó <4564> [Åì¾Ú£Ç]
Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund¤Ê¤É3Àè¤ò³äÅöÀè¤È¤¹¤ë500Ëü³ô¤ÎÂè»°¼Ô³äÅöÁý»ñ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£È¯¹Ô²Á³Ê¤Ï19±ß¡£
¡û¥¢¥µ¥Ò¥¨¥¤¥È <5341> [Åì¾Ú£Ó]
À±ÌîÏÂÌé²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¤ò³äÅöÀè¤È¤¹¤ë30Ëü³ô¤ÎÂè»°¼Ô³äÅöÁý»ñ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£È¯¹Ô²Á³Ê¤Ï300±ß¡£
¡û²¬Éô <5959> [Åì¾Ú£Ð]
´ûÂ¸³ô¼ç¤Ë¤è¤ë200Ëü³ô¤ÎÇä¤ê½Ð¤·¤È¡¢¥ªー¥Ðー¥¢¥í¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¾å¸Â30Ëü³ô¤ÎÇä¤ê½Ð¤·¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Çä½Ð²Á³Ê¤Ï12·î2Æü¤«¤é4Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ë·èÄê¤µ¤ì¤ë¡£
¡û£Ô£Â£Ë <7277> [Åì¾Ú£Ó]
Brakes India¤ò³äÅöÀè¤È¤¹¤ë326Ëü9500³ô¤ÎÂè»°¼Ô³äÅöÁý»ñ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£È¯¹Ô²Á³Ê¤Ï348±ß¡£
¡û¸ò´¹¤Ç¤¤ë <7695> [Åì¾Ú£Ç]
¥«¥¤¥ó¥º¤ò³äÅöÀè¤È¤¹¤ë30Ëü³ô¤ÎÂè»°¼Ô³äÅöÁý»ñ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£È¯¹Ô²Á³Ê¤Ï799±ß¡£
[2025Ç¯11·î21Æü]
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹