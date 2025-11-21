２本足で立ち上がる姿で人気を博した、千葉市動物公園（千葉市若葉区）のレッサーパンダ「風太」（雄、２２歳）の歩みを紹介する浪曲が完成した。

東京都在住の浪曲師・東家（あずまや）一太郎さん（４７）と、三味線を担当する曲師の美（みつ）さん（４４）夫妻が手がけた。２人は「浪曲を通して風太君のすごさ、命の尊さを伝えたい」と意気込んでいる。（大治有人）

〽みんなのアイドル〜 風太君〜（中略）レッサーパンダの風雲児〜――。

市動物公園の動物科学館に１日、一太郎さんの力強い語りと、美さんの三味線の音が響いた。風太を紹介する浪曲はこの日が初披露だった。

浪曲は「時は平成１５年（２００３年）、駿河の国（静岡県）に誕生しぃ〜」で始まり、今日に至る風太の歩みをたどる内容だ。

「高い所に生えている〜ササをたぐり寄せるために〜、あぁ〜立ち上がる」「一族は総勢８０匹近くとなり〜、全国各地の動物園で繁殖にぃ〜大貢献」などと豆知識を交えながら紹介。終盤に「ますますかわいさ増すばかり」「長生き、ご長寿してください」とうたうと、会場は拍手と「日本一！」のかけ声に包まれた。

浪曲が大好きという千葉県野田市のケアマネジャーの男性（７４）は「風太君を通して、全国の動物園がつながっていることを知った。素晴らしい浪曲だった」と語った。

◇

浪曲は、鋭く歯切れのいい「啖呵（たんか）」と呼ばれるせりふと、「節」という歌を通して物語を語る伝統芸能。三味線の伴奏に合わせて披露され、「浪花節」とも呼ばれる。

一太郎さんは、市動物公園の鏑木一誠園長と知り合いだったことから、同公園で「シートン動物記」をアレンジした浪曲などを披露してきた。

７月に２２歳になった風太は、人間に換算すると８０歳を超え、レッサーパンダの国内最高齢だ。「風太君は全国にファンがいる、日本で一番有名な動物。これまでの歩みを知ってほしい」。そんな思いから、２人で風太を紹介する浪曲の制作を始めた。鏑木園長にも話を聞きながら、１０月に完成させた。

◇

風太のこれまでの歩みのほか、伝えたかったのが、動物の命の大切さだ。浪曲の中では、野生のレッサーパンダが森林破壊などで個体数を減らしていることにも触れ、「知って守ろう、種の保全」と呼びかける。一太郎さんは「動物園は野生動物が置かれている現状を知り、私たちに何ができるかを考えることができる場所。風太君はそれを象徴する存在だ」と話す。

美さんは「聞いた人に『風太君を見に行きたい』と思ってもらえる浪曲になったはず」と笑顔を見せた。

２人は「制作を通して、風太君のすごさが改めてわかった。浪曲を色々な場所で披露し、伝えたい」と張り切っている。

◇

市動物公園での初披露の様子は、同園のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル＝ＱＲコード＝で視聴できる。

２２日には浅草木馬亭（東京都台東区）で再演する予定だ。午後１時から、前売り・予約３０００円、当日３５００円。詳細は、一太郎さんのホームページ（https://www.rokyoku.com）へ。