µìÅý°ì¶µ²ñ¤Ø¤Î²ò»¶Ì¿Îá¡¡Åìµþ¹âºÛ¤Ç¿³Íý½ª·ë
µìÅý°ì¶µ²ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë²ò»¶Ì¿Îá¤ò¤á¤°¤ëÅìµþ¹âºÛ¤Ç¤Î¿³Íý¤¬21Æü¡¢½ª·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡¢µìÅý°ì¶µ²ñ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤È¤·3·î¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤¬²ò»¶¤òÌ¿¤¸¤ë·èÄê¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶µÃÄÂ¦¤ÏÂ¨»þ¹³¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Åìµþ¹âºÛ¤Ç¤ÏÈó¸ø³«¤Î¿³Íý¤¬Â³¤±¤é¤ì¡¢Àè·î¤Ë¤Ï¸½Ìò¿®¼Ô2¿Í¤Ø¤Î¾Ú¿Í¿ÒÌä¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶µÃÄÂ¦¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢21Æü¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê¼çÄ¥½ñÌÌ¤òÄó½Ð¤·¡¢¡Ö½¸ÃÄÄ´Ää¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤ÉÉÔÃÇ¤ÎÅØÎÏ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²ò»¶Ì¿Îá¤ÎÉ¬Í×À¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö°¼Á¤ÊÉÔË¡¹Ô°Ù¤ÎÂ¸ºß¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶µÃÄÂ¦¤Ï¡¢¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Î¶õµ¤¤äÊÐ¸«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ë¡¤È¾Úµò¤È»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤¡¢Îò»Ë¤Î¸¡¾Ú¤Ë´®¤¨ÆÀ¤ë¸øÊ¿¡¦¸øÀµ¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¶¯¤¯´õË¾¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ç²ò»¶Ì¿Îá¤ò¤á¤°¤ë¿³Íý¤Ï½ª·ë¤·¡¢Åìµþ¹âºÛ¤ÏÇ¯ÅÙÆâ¤Ë¤âÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£