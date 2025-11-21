ÃÎ»ö¡¦»ÔÄ¹¤¬ÂÐÎ©¤Î¡ÈÃÏ²¼¶â¸Ë¡É¸ø³«²ÄÇ½¤Ë¡¡Æü¶ä¶âÂô»ÙÅ¹À×ÃÏ¤Î³èÍÑË¡¤Ç¿ÊÅ¸¡¡¶âÂô»Ô¤ÎÂ¼»³»ÔÄ¹¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
¶âÂô»Ô¤¬»ÃÄêÅª¤Ê³èÍÑÊýË¡¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¶ä¹Ô¶âÂô»ÙÅ¹À×ÃÏ¡£21Æü¡¢¶âÂô»Ô¤ÎÂ¼»³»ÔÄ¹¤Ï¡¢ÃÏ²¼¶â¸Ë¤Î¸ø³«¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æü¶äÀ×ÃÏ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¶âÂô»Ô¤¬Ç¯ÅÙÆâ¤Î¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢Àè¹ÔÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
21Æü¡¢¶âÂô·ÐºÑÆ±Í§²ñ¤È¤Î°Õ¸«¸ò´¹²ñ¤ËÎ×¤ó¤À¶âÂô»Ô¤ÎÂ¼»³»ÔÄ¹¡£
¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢Æü¶äÀ×ÃÏ¤Î³èÍÑÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢µÙ´ÛÃæ¤Î21À¤µªÈþ½Ñ´Û¤Î»öÌ³½êµ¡Ç½¤ò°ÜÅ¾¤µ¤»¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æü¶äÀ×ÃÏ¤Î³èÍÑ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ÃÏ²¼¶â¸Ë¤Î°·¤¤¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢ÃÚÃÎ»ö¤«¤éÁêÃÌÉÔÂ¤Î¶ì¸À¤¬Äè¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ¼»³»ÔÄ¹¤¬ÂÐ¹³¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀÐÀî¸©¤È¶âÂô»Ô¤Î´Ö¤Î·üÇ°»ö¹à¤Ç¤â¤¢¤ëÀßÈ÷¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤â¿ÊÅ¸¤¬¡Ä
´óÅÄ ÂçÃÏ µ¼Ô¡§
¡Ö¤³¤Î·úÊª¤ÎÃÏ²¼¤Ë¤Ï¡¢µðÂç¤ÊÃÏ²¼¶â¸Ë¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃÏ²¼¶â¸Ë¤â¸ø³«¤Ë¸þ¤±¤ÆÀß·×¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
ÃÏ²¼¶â¸Ë¤Î¸ø³«¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¾ÃËÉË¡¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤ë¤«¤¬²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶âÂô»Ô¤ÎÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢²þ½¤¹©»ö¤ò¹Ô¤¨¤Ð¡¢¸ø³«¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Â¼»³»ÔÄ¹¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÀè¹ÔÍøÍÑ¤ÎÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤Î´Ø·¸¼Ô¤ä·ÐºÑÃÄÂÎ¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¡¢ÀÐÀî¸©¤â»²²Ã¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¶¨µÄ²ñ¤òÈ¯Â¤µ¤»¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©»ÔÏ¢·È¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤ë»ö¶È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ä
¶âÂô»Ô¤Ç¤Ï12·î¤Î»ÔµÄ²ñ¤Ç¡¢ÈòÆñ¤ä¾Ã²Ð¤Ê¤É¤ÎÀßÈ÷¤ÎÀß·×ÈñÍÑ¤ò»ð¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£