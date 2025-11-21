¡ÖÇä¤ì¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¿·Ä«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¿¹ÅÄË¾ÃÒ¤Î»×¤¤¤¢¤Õ¤ì¤¿½Ö´Ö¡¡¶þÂ÷¤Î¤Ê¤¤°ìÌÌ¤â¡¿¤³¤ó¤Ê¿Í
NHK¤Ï21Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎÆ±¶É¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¡¢27Ç¯ÅÙÁ°´üÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¡Ö½ä¡Ê¤Þ¤ï¡Ë¤ë¥¹¥ï¥ó¡×¤È¤·¡¢¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤Ï¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡Ê¤â¤ê¤¿¡¦¤ß¤µ¤È¡á29¡Ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¡ÖÇä¤ì¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¡ÖÁ´Íç´ÆÆÄ¡×¤Ç¤ÎÂÎÅö¤¿¤ê±éµ»¤ä¡¢TBS·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÎø¤¹¤ëÊì¤¿¤Á¡×¤Ç¤Î¡È²ø±é¡É¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢Ä«¥É¥é¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¥â¥Í¡×¤ÇÀ¶¸¶²ÌÌí±é¤¸¤ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÆ±Î½¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢½Ð±éºî¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿2022Ç¯1·î¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÌÜÉ¸¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤³¤¦·é¤¯Àë¸À¤·¤¿»Ñ¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
3ºÐ¤«¤é¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ð¥ì¥¨¤â½¬¤Ã¤¿¡£¡Ö»ä¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²¼¼ê¤¯¤½¤Ç¤·¤¿¡×¡£10Ç¯¤Û¤ÉÂ³¤±¤¿¤¬²ê¤Ï½Ð¤º¡¢ºÃÀÞ¤âÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÀè¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤¿º¢¤â¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Æ10Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡ÈÃÙºé¤¡É¤À¡£
¡Öº£¤¹¤´¤¯»×¤¦¤Î¤Ï¡Ø¤³¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡Ù¡Ø¤¢¤¢¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢µá¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤È¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡£¼þ¤ê¤ÎÊý¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ºîÉÊ¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¿È¤òÇ¤¤»¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÆ»¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡×¡£
ÃÏÆ»¤Ë¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¶»¤ËÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡ÖÇä¤ì¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¡¢»×¤ï¤º¤¢¤Õ¤ì¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢Íß¿¼¤µ¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê¿ÍÊÁ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£»Å»ö¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁÛÁü¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿»¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£ÍÅÀº¤¬¤Á¤é¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤Î¤òÁÛÁü¤·¤Æ¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡£Í§Ã£¤ËÊÑ¤À¤è¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¶þÂ÷¤Î¤Ê¤¤°ìÌÌ¤â¤¢¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¼«¤é¤¬¡ÖÇä¤ì¤¿¡ª¡×¤È¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤«¡£
¡ÖÌò¤ò1¤Ä1¤ÄÂçÀÚ¤Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈºÇ¸å¤Þ¤Ç±é¤¸¤¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬°ìÈÖÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦·ë²Ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤ÆÌò¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡È´ñÀ×¡É¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä»Å»ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡£¤É¤ó¤ÊÌò¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢À¸¤¤é¤ì¤Æ¤ë¤è¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤ËÇ§¼±¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢°ìÈÖ¤¹¤Æ¤¤ËÇä¤ì¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¡Ä¡×
¡Ö¥·¥Æ¥£¥Ï¥ó¥¿¡¼¡×¡Ö¸×¤ËÍã¡×¡Ä¤È¡¢¼þ°Ï¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡ÈÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡É¾õÂÖ¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤Ä¤«¤ó¤Àº£²ó¤ÎÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¡£ËÜ¿Í¤¬¡ÖÇä¤ì¤¿¡ª¡×¤È»×¤¦½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¤¿¤¤¡£¡ÚÂçÍ§ÍÛÊ¿¡Û
¢¡¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡Ê¤â¤ê¤¿¡¦¤ß¤µ¤È¡Ë1996Ç¯¡ÊÊ¿8¡Ë9·î1Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£11Ç¯¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ò³«»Ï¡£±Ç²è¤Ï17Ç¯¡Ö°ì½µ´Ö¥Õ¥ì¥ó¥º¡£¡×¡¢22Ç¯¡Ö¤µ¤¬¤¹¡×¡¢¥É¥é¥Þ¤Ï20Ç¯¤ËTBS·Ï¡ÖÎø¤¹¤ëÊì¤¿¤Á¡×¡¢21Ç¯¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¸ÀÎîÁñ¡×¡¢22Ç¯¤ÏTBS·Ï¡ÖºÊ¡¢¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¡£¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£163¥»¥ó¥Á¡£·ì±Õ·¿O¡£