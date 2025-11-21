ÃèÁÈ¥È¥Ã¥×ºùÌÚ¤ß¤Ê¤È¡Ö½Å¤µ¤ÏÀÕÇ¤¤ÎÉ½¤ì¡×Âç±©º¬ÇØÉé¤¦»×¤¤¡¡22ÆüÅìµþÊõÄÍ·à¾ì½éÆü¤ØÄÌ¤··Î¸Å
ÊõÄÍ²Î·àÃÄÃèÁÈ¸ø±é¡ÖPRINCE OF LEGEND¡×¡ÖBAYSIDE STAR¡×¡Ê11·î22Æü¡Á1·î4Æü¡¢ÅìµþÊõÄÍ·à¾ì¡Ë¤ÎÄÌ¤·ÉñÂæ·Î¸Å¤¬21Æü¡¢Æ±·à¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡ÖPRINCE¡Ý¡×¤ÏLDH¤È¤Î¥³¥é¥ÜºîÉÊ¤Ç¡¢ÅÁÀâ¤Î²¦»Ò¤òÌÜ»Ø¤¹¼ã¼Ô¤ä¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤ò¤Ë¤®¤ä¤«¤ËÉÁ¤¤¤¿¡£¥È¥Ã¥×ºùÌÚ¤ß¤Ê¤È¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê»Ò¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê¸ÄÀ¤òÈ¯´ø¤·¤Æµ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£
º£Ç¯¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤ÈÍèÇ¯¤ÎÅ¸Ë¾¤òÊ¹¤«¤ì¡ÖÅìµþ¤ËÍè¤Æ¤¹¤Æ¤¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤ªÀµ·î¤ò¤Þ¤¿¤®¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤ÆÃèÁÈ¤È¤·¤ÆºîÉÊ¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
4·î¤Ë¥È¥Ã¥×½¢Ç¤¡£Âç±©º¬¤òÇØÉé¤Ã¤¿»×¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºùÌÚ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë½Å¤¤¡£½Å¤µ¤È¤·¤Æ½Å¤¤¡£¤½¤Î½Å¤µ¤ÏÀÕÇ¤¤ÎÉ½¤ì¤À¤È»×¤¦¡£±©1ËÜ1ËÜ¤¬¤ß¤ó¤Ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ò¤·¤ç¤Ã¤ÆÎ©¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¡£