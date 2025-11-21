【RIZIN】ガールズイベント第2弾ゲストに伊藤裕樹＆桜庭大世 チケット申込みは26日まで
RIZIN女性ファン向けイベントの第2弾『RIZIN Girls Fan Meeting Vol.2』が、12月20日に開催することが決定し、ゲストとしてRIZINファイターの伊藤裕樹と桜庭大世の参加が決定した。
【動画】篠塚辰樹と冨澤大智が因縁の再戦決定でバチバチ舌戦！
同イベントは、元RIZINガールで現在は広報として活躍する横島加奈氏をはじめとした女性スタッフが中心となって発案した企画で、7月に第1弾を開催。ゲスト発表前からチケットが完売するほどの反響で、参加者の満足度も高くSNSでも話題となった。
好評の声を受け、早くも第2弾が決定。ゲストには女性人気の高い伊藤と桜庭、さらに参加者プレゼントとして限定スクエアポーチが用意されるため、今回も注目を集めそうだ。
チケットの申込みは受付中で、価格はファンクラブ「超強者」会員は6000円（限定特典付き）、「強者」会員と一般は7000円。締切は11月26日まで、当選発表は28日の予定。
