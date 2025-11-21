「お出かけ直前に服決まらない」人へ！【ハニーズ】40・50代の1軍♡「即戦力ワンピ」

バタバタと生活に追われがちで、お出かけに着る服をじっくり悩む時間も取りづらい……。そんな大人女性の頼れる即戦力になってくれるのは、1枚でサッとコーデの軸を定めてくれるワンピースかも。今回は【ハニーズ】から、リラックスしたい休日にもちょっぴり気合いを入れたいお出かけ時にも手に取りたくなる素敵なワンピースをご紹介します。

バルーンシルエットが1枚で絵になるキャミワンピ

【ハニーズ】「バルーンキャミワンピース」\3,980（税込）

ふんわりと膨らんだ裾のバルーンシルエットが1枚でトレンド感を醸し出してくれるキャミワンピース。華奢な肩紐は主張控えめなので、柄物のトップスとも喧嘩せずにスタイリングしやすいはず。たっぷりとしたロング丈のおかげで大人っぽさもあり、キレイめなシューズやバッグと合わせれば可愛げを感じるフェミニンコーデが即完成します。

品よくフェミニンに着映えるボウタイ × プリーツ

【ハニーズ】「ボウタイワンピース」\4,980（税込）

首元のボウタイリボンと繊細なプリーツによって品よく着映えを狙える一着。ドレープ感のあるジョーゼット素材もキレイめな印象を感じさせ、アイテムの組み合わせを考えずともクラシカルな装いに。ウエストはゴムで絞られているので、メリハリのある女性らしいシルエットを窮屈感なく着こなせそうです。

浅めVネックですっきり見えを狙えるニットワンピ

【ハニーズ】「Vネックワンピース」\3,680（税込）

深く開きすぎないVネックによって首元や顔まわりのすっきり見えを狙えるニットワンピース。「体のラインを拾わない、ゆったり幅 × ひざ丈のすとんとしたシルエット」（公式ECサイトより）も特徴で、ボディラインをナチュラルに補正して見せてくれそうです。ロングブーツと簡単に合わせるのはもちろん、チュニック感覚でトップス・ボトムスとのレイヤードコーデも試したいところ。

レイヤード風コーデが楽しめるカットソーワンピ

【ハニーズ】「ハイネックワンピース」\2,980（税込）

シンプルながら、レイヤード風コーデが完成する技ありハイネックワンピース。首元に異素材がドッキングされていることで、1枚で着ても手抜きに見せない着こなしが叶いそう。程よく厚みのあるカットソー素材は着膨れして見えにくく、レースパンツやスカートを重ねてみるのも素敵！ ちょっとしたお出かけから自宅でのリラックスシーンまでヘビロテしやすい一着です。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ