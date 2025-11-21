¹õÃ«Í§¹á¡¡°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹¤ÇÀ©Éþ»Ñ¤òÈäÏª¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼Àä»¿¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÀ©Éþ»Ñ¤â¥¹¥Æ¥¡×¡ÖNICE¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¹õÃ«Í§¹á¡Ê49¡Ë¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÂçºåÉÜ´ßÏÂÅÄ·Ù»¡½ð¤Î°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢À©Éþ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£Æü¤ÏÂçºåÉÜ´ßÏÂÅÄ·Ù»¡½ð¤Î¡¢°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¹õÃ«¡£À©Éþ»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö11/21¡Ê¶â¡Ë´ßÏÂÅÄËÉÈÈ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡£¡Ø°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡Ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ËÉÈÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ßÏÂÅÄ»Ô¤ÎÊý¡¹¤È³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÀ©Éþ»Ñ¤â¥¹¥Æ¥¡×¡ÖÀ©Éþ»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖNICE¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£