¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÆ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï21Æü¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤È¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñÃÌ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤È°Ý¿·¤¬º£¹ñ²ñ¤Ø¤ÎÄó½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë½°±¡µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤Î¤¿¤á¤ÎË¡°Æ¤ò½ä¤ê°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¶¦Æ±Äó½Ð¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¶¨ÎÏ¤òÂÇ¿Ç¤·¤¿¡£
¡¡Æ£ÅÄ»á¤Ï¡¢Äê¿ôºï¸º¤ò½ä¤ë¼«Ì±¤È¤Î¶¨µÄ¤Î¾õ¶·¤âÀâÌÀ¡£¶ÌÌÚ»á¤ÏÁªµóÀ©ÅÙ²þ³×¤È¥»¥Ã¥È¤Îºï¸º¤Ë»¿°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢Ë¡°Æ¤Î¶¦Æ±Äó½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²óÅú¤òÊÝÎ±¤·¤¿¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤Ï11·îÃæ¤Ë¤âÆÈ¼«¤ÎÁªµóÀ©ÅÙ²þ³×°Æ¤ò¤Þ¤È¤á¤ëÊý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£