高知県芸西村で、江戸時代から受け継がれてきた黒砂糖づくりが、今シーズンも始まりました。



■揚田アナウンサー

「おはようございます、現在朝5時。辺り真っ暗ですが、こちらの建物には既に明かりがついています。黒砂糖づくりが始まっているようです」



県東部の芸西村にある、芸西村伝承館。午前4時から、伝統の黒砂糖「白玉糖」づくりが始まります。

この日は「初釜」の作業の日。まずはサトウキビの搾汁からです。





■揚田アナ「バキバキいってる。重い…」揚田アナウンサーもお手伝いしますが、3メートルほどのサトウキビは、 ずっしりとした重みがあります。その絞り汁を釜に入れ、薪で炊き上げます。湯気が立ち上る中、アクを取り除き、ここで登場するのが「石灰」。食物繊維などを沈殿させます。味の出来を左右する重要な工程、長年の勘が必要です。■製糖組合 石崎好章さん「もうひとさじ入れようかという感じ（わしやったら入れる）入れようかね、一発目やし（あー入れた）」製糖組合のメンバーは、50代から96歳までの8人。最年少56歳の石崎好章さんです。■石崎さん「入れたらもう、そこから先戻せんき、どこで決めるかよね」芸西村では、江戸時代後期から黒砂糖づくりが盛んに行われてきました。外国産の安価な砂糖に押され、一度は衰退したものの、平成元年に製糖組合ができて復活し、守り継がれています。使われるサトウキビは耕作放棄地などを活用し、全て地元で栽培しています。高さ4、5メートルまで生長するものもあるそうです。■石崎さん「もともと昔から（芸西村）和食は砂糖づくりの有名なところで、おいしい砂糖ができる場所だったので、多分相性が良いんだと思います」ここで、どうしてもやってみたいことがありました！■揚田アナ「（初、憧れのサトウキビ！）甘い！でもまだ植物らしい青々しさがある」■石崎さん「農薬も使わんし除草剤も使っていないので、オーガニックと言えるくらいの基準で作っています」ワンシーズンに、全体で約40トン収穫するそうです。収穫後は、3日以内の新鮮なうちに製糖に入るのが、石崎さんたちのこだわり。沈殿物を取り除いた上澄みをさらに炊き上げ、煮詰めていきます。■揚田アナ「いま焦げないように周りと底の方を全体的に混ぜています。混ぜ続けようと思ったら結構力がいるから大変な作業です」黄金色になってきました。■石崎さん「きれいにできても固まらなかった年もあるがよ。結晶化が弱くて、なんでと思いながら悩んだこともある」少しお味見。■揚田アナ「とろみがだいぶ出て、コクも出てきましたね」完成に近づいていきます。木の型に流し込んで、冷やし固めます。搾汁から5時間ほどかけて作られた黒砂糖。一般的なものより白っぽいことから「白玉糖」と親しまれています。こちらは、結晶化する前の液体状の「糖蜜」。豆腐にかけてデザートのように食べるのがおすすめだそうですが…。■揚田アナ「急遽、ナス農家さんが来てナスを揚げて下さったんですが、ナスにもかけちゃいました。これは？」■石崎さん「大学ナス」■揚田アナ「大学ナス？合うんですか？いただきます。おいしい！ナス自体がすごく柔らかくて、周りのパリッとした食感の中からナスが、とろーんと出てきて、そこにとろみのある白玉糖が合っておいしいですね。上品な甘さでうま味もあるから意外と野菜にも合うんですね」■石崎さん「甘味、塩味、蜜の中のポリフェノール分、その成分が良いバランスで取れています。野菜がデザートになると思います」芸西村の白玉糖は県内外に出荷され、芸西村にある産直市場「かっぱ市」などで販売されます。石崎さんは、この味と技を地域の伝統産業として守り続けたいと話します。■石崎さん「中々良い砂糖ができて、色も味も良かったのでホッとひと安心。せっかく江戸時代から続いて残っているものを無くすことは簡単ですけど、やっぱりできたら続けていきたい。後世に誰かに引き継いでいってもらえるぐらいにはしたいなと思っていますね」白玉糖は、ところてんや焼き鳥などの肉にも合うということで、色々な食べ方で楽しんでほしいということです。40トンのサトウキビからできる白玉糖は4トンほどだそうです。