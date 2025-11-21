µð¿Í¡¡½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤ÎÅçÌî°¦Í§ÍøÅê¼ê¤¬£×£Ð£Â£Ì¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤ÈÈ¯É½¡¡Íè½ÕÅÏÊÆÍ½Äê¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç£´Ç¯´ÖÇÝ¤Ã¤¿·Ð¸³¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¡¢³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ë¡×
¡¡µð¿Í¤Ï£²£±Æü¡¢ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤ÎÅçÌî°¦Í§ÍøÅê¼ê¡Ê£²£±¡Ë¤¬£²£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£±Æü¡Ë¤Ë¡¢ÊÆ½÷»ÒÌîµå¤Î¥×¥í¥ê¡¼¥°¡Ö¥¦¥¤¥á¥ó¥º¡¦¥×¥í¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ê¡¼¥°¡×¡Ê£×£Ð£Â£Ì¡Ë¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤«¤é»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÅçÌî¤Ï¡¢Ç¯Æâ¤ÏÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢Íè½Õ¤ËÅÏÊÆ¤·¡¢Æ±¥ê¡¼¥°¤Ë»²Àï¤¹¤ëÍ½Äê¡£
¡¡ÅçÌî¤Ïµð¿Í¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç£´Ç¯´ÖÇÝ¤Ã¤¿·Ð¸³¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¡¢½÷»ÒÌîµå¤ò¤è¤êÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¢¡ÅçÌî°¦Í§Íø¡Ê¤·¤Þ¤Î¡¦¤¢¤æ¤ê¡Ë¡¡£²£°£°£´Ç¯£²·î£²£°ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î£²£±ºÐ¡£Åê¼ê¡£±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡£¿À¸Í¹°ÎÍ³Ø±à¹â¤«¤é£²£²Ç¯¤Ëµð¿Í¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£
¡¡¢¡¥¦¥¤¥á¥ó¥º¡¦¥×¥í¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ê¡¼¥°¡Ê£×£Ð£Â£Ì¡Ë¡¡Íè½Õ¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÊÆ½÷»ÒÌîµå¤Î¥×¥í¥ê¡¼¥°¡£¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó¤òËÜµòÃÏ¤È¤¹¤ë£´¥Á¡¼¥à¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï£×£Ð£Â£Ì¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ê£è£ô£ô£ð£ó¡§¡¿¡¿£÷£÷£÷¡¥£÷£ï£í£å£î£ó£ð£ò£ï£â£á£ó£å£â£á£ì£ì£ì£å£á£ç£õ£å¡¥£ã£ï£í¡¿¡Ë¡£