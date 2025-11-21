マイナビ出版が運営する電子書籍ストア「Tech Book Zone Manatee」は、インプレス／C&R研究所／マイナビ出版が発行する電子書籍約600タイトルをラインナップしたセールを開催している。セールの開催期間は12月1日まで。

Tech Book Zone Manatee IT電子書籍セール

○AI関連書籍を特集、その他幅広いジャンルのセールを実施

セール対象は、主にITジャンルの電子書籍。PythonやC／C＋＋／C＃、Goといったプログラミング言語のほか、サイバーセキュリティ、HTML／CSSやJavaScriptといったWeb制作についての書籍もセール対象となっている。

さらに「AIリテラシーを高めよう！ AI関連特集」と題し、Google GeminiやChatGPTのような対話型生成AIの使い方を学べる書籍、ディープラーニングや機械学習、アナリストやDX向けのデータ分析の自動化や業務効率化の手引きなど、エンジニア向けの書籍も数多くラインナップしている。

セールの詳細や購入については、「Tech Book Zone Manatee」内のセール特設ページで確認できる。セール対象になっているのは以下のようなタイトル。

○AIリテラシーを高めよう！ AI関連特集（抜粋）

エンジニアなら知っておきたい生成AIのキホン　ChatGPT/Copilot/Geminiから学ぶ最新技術と活用　著：梅田弘之　2,640円→1,320円

AIとコミュニケーションする技術　プロンプティング・スキルの基礎と実践　著：森重真純　1,980円→990円

生成AI推し技大全 ChatGPT＋主要AI 活用アイデア100選　著：田口和裕、森嶋良子、いしたにまさき　1,870円→935円

生成AIをWord＆Excel＆PowerPoint＆Outlookで自在に操る超実用VBAプログラミング術　著：近田伸矢　2,530円→1,265円

AIOps入門　監修：澤橋松王　著：増田みさお、劉功議、伴俊秀、山田大輔　2,198円→1,099円

LangChain完全入門　生成AIアプリケーション開発がはかどる大規模言語モデルの操り方　著：田村悠　3,190円→1,595円

Azure OpenAIプログラミング入門　著：掌田津耶乃　3,795円→1,897円

Python機械学習プログラミング PyTorch＆scikit-learn編　著：Sebastian Raschka、Yuxi （Hayden） Liu、Vahid Mirjalili、株式会社クイープ　監訳：福島真太朗　4,620円→2,310円

機械学習・深層学習による自然言語処理入門　著：中山光樹　3,168円→1,584円

人工知能システムを外注する前に読む本 〜ディープラーニングビジネスのすべて〜　著：坂本俊之　3,198円→319円

○その他ラインナップ（抜粋）

ノーコードシフト プログラミングを使わない開発へ　著：安藤昭太、宮崎翼、NoCode Ninja　1,760円→880円

いちばんやさしいGit＆GitHubの教本 第3版 人気講師が教えるバージョン管理＆共有入門　著：横田紋奈、宇賀神みずき　2,420円→1,210円

プロダクトマネジメントの教科書　著：Jackie Bavaro、Gayle Laakmann McDowell　翻訳：竹村光　4,048円→2,024円

エンジニアが知っておきたい思考の整理術　複雑な情報を【理解する】【伝える】テクニック　著：開米 瑞浩　2,420円→1,210円

Pythonで学ぶ画像生成 機械学習実践シリーズ　著：北田俊輔　3,850円→1,925円

Python×Excel逆引きレシピ集　著：大西武　2,396円→958円

デザインの仕事がもっとはかどるAdobe Firefly活用テクニック50　著：コネクリ　2,310円→1,155円

先生のためのCanva入門　無料のデザインツールで生徒の創造力を引き出そう　著：古川俊　2,420円→1,210円

これ1冊でゼロから学べる Webプログラミング超入門 ― HTML，CSS，JavaScript，PHPをまるごとマスター　著：掌田津耶乃　2,948円→1,474円

「Tech Book Zone Manatee」（テックブックゾーン マナティ）は、マイナビ出版が運営する、ITを学ぶユーザーに向けた電子書籍ストア。 同社および参画している各出版社のIT技術書を中心とした電子書籍販売を行っており、さらにプログラミングや開発技法などについて、多様なコンテンツを発信している。