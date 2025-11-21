¿ù±ºÂÀÍÛ¡¢Ãæ3Ä¹ÃË¤È¥¤¥í¥ÁÇã¤¤¡ª¡ÚGU¡ÛÂç¿Íµ¤¥Ñ¡¼¥«¡¼¡ÖÆ±¤¸¥µ¥¤¥ºÃå¤Æ¤ë¡×
5»ù¤ÎÉã¤Ç¤¢¤ë¿ù±ºÂÀÍÛ¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡¢¡Ø¡ÚGUÇúÇã¤¤¡Û²ÈÂ²¤Î´é¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢½©ÅßÊª·Ï¤òÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦Æ°²è¤òÅê¹Æ¡£º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¿ù±º¤µ¤ó¤¬¡ÚGU¡Û¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ÎÅßÊª¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡ª¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤ÎÄ¹ÃË¤È¡È¥¤¥í¥ÁÇã¤¤¡É¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¢ö
¿ù±º¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö´õ¶õ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òºÇ¶á¸«¤Æ¤Æ¥°¥ì¡¼¤¬¤Í¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤¹¤ï¡×¤È¡¢17ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¤µ¤ó¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤³¤Á¤é¡ª
◼︎GU¤Î¿Íµ¤¥Ñ¡¼¥«¡¼
GU / ¥Ø¥Ó¡¼¥¦¥§¥¤¥È¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Õ¥ë¥¸¥Ã¥×¥Ñ¡¼¥« ÀÇ¹þ3,990±ß¡Ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ø¡Ë
Ç®¤ò³°¤ËÆ¨¤¬¤·¤Ë¤¯¤¤ÊÝ²¹µ¡Ç½ÉÕ¤¤ÎÎ¢µ¯ÌÓÁÇºà¤Ç¡¢´¨¤¤»þ´ü¤â²¹¤«¤¯ÃåÍÑ¤Ç¤¤ë¥Ñ¡¼¥«¡¼¡£
¥°¥ì¡¼¡¢¥é¥¤¥È¥°¥ì¡¼¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¡¢¥À¡¼¥¯¥°¥ê¡¼¥ó¤Î5¿§Å¸³«¡£¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿ù±º¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²ÈÂ²¤Ç¤ªÂ·¤¤¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£
◼︎¿Æ»Ò¤Ç¤ªÂ·¤¤
¿ù±º¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Ê¬ÍÑ¤Ë¥°¥ì¡¼¤òÁª¤Ö¤È¡¢¡ÖÀÄ¶õ¤Î¤È¥»¥Ã¥È¤ÇÇã¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÆ±¤¸¥µ¥¤¥ºÃå¤Æ¤ë¤«¤é¤µ¡×¤È¡¢Ä¹ÃË¤Ë¤â¹ØÆþ¡ª
Ä¹ÃËÍÑ¤Ë¤ÏÇº¤ó¤ÀËö¤Ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£¿Æ»Ò¤Ç¡È¥¤¥í¥ÁÇã¤¤¡É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¢ö
GU¤Ç¤Ï¡¢11·î21Æü¤«¤é11·î27Æü¤Þ¤Ç´¶¼Õº×¤ò³«ºÅÃæ¡ª¤ªÇã¤¤ÆÀ¾¦ÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¡¢¿ù±º¤µ¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤âGU¤ÇÁí³Û88,440±ßÊ¬¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡ªÀ§Èó¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£