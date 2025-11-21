日本製鉄、「ビューコートマット」でパナソニックからECOVC金賞- 塗装工程を省略
日本製鉄は11月19日、パナソニックオペレーショナルエクセレンスが主催するECOVC活動の表彰式で金賞を受賞したと発表した。パナソニック商品の競争力強化やCO2削減に貢献したサプライヤーに贈られるもので、同社のプレコート鋼板「ビューコートマット」の採用事例が評価されたという。
金賞トロフィー
○受賞の概要
受賞対象となったのは「ヒートポンプ式温水暖房機筐体へのビューコートマットの適用」。パナソニックが欧州で展開する当該製品に向け、現地の消費者ニーズに合致した濃色系マット調の意匠を短期間で開発したとしている。
ビューコートマットの採用により塗装工程を省略でき、製造コストの削減に加えてCO2排出量の低減にもつながった点が高く評価されたという。
ECOVC賞はパナソニックグループ全サプライヤーを対象に、商品力向上やCO2削減に寄与した案件に贈られるもの。日本製鉄は今後も鉄の可能性を引き出す取り組みを通じ、顧客の要望に応えていくとしている。
チェコ工場製ヒートポンプ式温水暖房機
