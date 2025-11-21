神木隆之介、初対面の北村匠海にも“フレンドリーさ”を発揮「つい話しかけちゃって」

11月21日、フジテレビ系『ノンストップ！』に、神木隆之介が出演。DISH//の北村匠海と初めて会った際のエピソードを語った。

【関連】神木隆之介、志尊淳と距離を縮めるために行った“作戦”とは？「壁みたいなのを取っ払いたかった」

今回番組では、今年芸歴30周年の神木がスタジオに登場。この中で、神木の担当マネージャーからの“初対面での距離の詰め方が上手い”といった情報が紹介される場面があった。

また、具体的なエピソードとして、神木が北村に初めて会った際、自己紹介しつつ、「DISH//の猫聴いてます！」と言っていたというエピソードが明かされると、神木は、「ただ人が好きだっていうのと、僕は匠海くんとお会いした時に“うわ！北村匠海だ！“と思って」「“あっ！見てる人だ！”っていうふうになっちゃって。つい話しかけちゃって」と振り返った。

さらに、「（北村は）すごく優しく『ありがとうございます！』って対応してくださって。まだ共演はないので」「たまたますれ違ったので」と、北村とはまだ共演がないと説明した上で、「共演お願いします！匠海さん！」とカメラに向かって笑顔で頭を下げていた。