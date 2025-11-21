¾±»ÊÃÒ½Õ¡¢Æ£ËÜÈþµ®¤Î¤ªÃãÌÜ¤Ê¡È¼Ì¤ê¹þ¤ß¡ÉSHOT¤ËÈ¿¶Á¡ÖÃçÎÉ¤·¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÆ´¤ìÉ×ÉØ¡×
11·î20Æü¡¢ÉÊÀî¾±»Ê¡¦¾±»ÊÃÒ½Õ¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ£ËÜÈþµ®¡õ10ºÐÄ¹½÷¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤ÃÌ¾ÐSHOT¤â¸ø³«
¾±»Ê¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÀèÆü Ä¹½÷¤È3¿Í¤Ç¥é¥ó¥Á¡×¡Ö2¿Í¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¾Ð¤Ã¤ÆÈþ¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é ¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢ºÊ¡¦Æ£ËÜÈþµ®¤ÈÄ¹½÷¤¬ÃÌ¾Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤½¤·¤Æ ¤«¤ó¤Ñ¤Á¤Î±ö¾Æ¤¤âÈþ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç ¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¿¤é ¼Ì¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¥ß¥¥Æ¥£¡×¤È¤â¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Ã¼¤ËÆ£ËÜ¤Î´é¤¬¼Ì¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ªÃãÌÜ¤Ê¼Ì¿¿¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥¥Æ¥£²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¹¬¤»¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ°¦¤ª¤·¤¤²ÈÂ²¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡×¡ÖÆ´¤ìÉ×ÉØ¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
2009Ç¯¤Ë¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÆ£ËÜ¤È·ëº§¤·¡¢13ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¦10ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡¦5ºÐ¤Î¼¡½÷¤È¤¤¤¦3¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò»ý¤ÄÉã¤Ç¤¢¤ë¾±»Ê¡£Æ±Instagram¤Ç¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ë´Ø¤¹¤ëÅê¹Æ¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó¹Ô¤¤¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
