Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¿·¸òÄÌ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖSRT¡×¤Î¹©»ö¸½¾ì¤Ç¥Ð¥ê¥±ー¥É¤¬³°¤ì¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿½÷À¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¾¸Å²°»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃæ¶è±É2ÃúÌÜ¤Ë¤¢¤ë¡ÖSRT¡×ÄäÎ±½ê¤Î¹©»ö¸½¾ì¤Ç¡¢¤¤Î¤¦Ì¤ÌÀ¡¢¸½¾ì¤ò°Ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥ê¥±ー¥É¤Ë¼Ö¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎºÝ¡¢¥Ð¥ê¥±ー¥É¤¬Æ°¤°ìÉô°Ï¤¤¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢¤¤Î¤¦¸áÁ°9»þ¤´¤í¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿½÷À¤¬¡¢¹©»ö¸½¾ì¤ÎÌó10¥»¥ó¥Á¤ÎÃÊº¹¤ËÁ°ÎØ¤ò¤È¤é¤ìÅ¾ÅÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¤Ï¤Ò¤¶¤Ë·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¹©»ö¤Î³«»ÏÁ°¤Ë»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢»Ô¤Ïº£¸åºî¶È³«»ÏÁ°¤Ë¤âÄäÎ±½ê¤Î¸«²ó¤ê¤ò¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£