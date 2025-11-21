¡Öº´ÅÏÅç¤Î¶â»³¡×´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤¬ÄÉÅé¼° ¸©³«ºÅ¤Î¼°Åµ¤Ë¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç·çÀÊ¡Ú¿·³ã¡Û
´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤ÏÀ¤³¦Ê¸²½°ä»º¡Öº´ÅÏÅç¤Î¶â»³¡×¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤òÄÉÅé¤¹¤ë¼°Åµ¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¼çºÅ¤·¤¿¼°Åµ¤Ë¤Ï¡¢Íû³ÒÃóÆüÂç»È¤ä°äÂ²11¿Í¤Ê¤É¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ïº×ÃÅ¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢°äÂ²11¿Í¤¬¸¥ÇÕ¤·¤Þ¤·¤¿¡£9·î¤Ë¸©¤Ê¤É¤¬³«ºÅ¤·¤¿ÄÉÅé¼°¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñÂ¦¤Ï¡ÖÆüËÜÂ¦¤ÎÄÉÅé¤Î¼¤ËÏ«Æ¯¤Î¶¯À©À¤Ø¤Î¸ÀµÚ¤¬Ìµ¤¤¡×¤È¤·¤Æ2Ç¯Ï¢Â³¤Ç·çÀÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÉÅé¼°¤ÇÍûÃóÆüÂç»È¤Ï¡¢¡Öº£¸å¡¢´ÚÆüÎ¾¹ñ¤¬¶ìÄË¤ÈÄË¤ß¤ÎÎò»Ë¤òµ²±¤·¡¢¶¨ÎÏ¤ÈÏ¢ÂÓ¤ÎÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤à¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
