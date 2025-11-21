ËÌÀî·Ê»Ò¡¢´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ëÈÖÁÈ¤Ç½ª»Ï´ØÀ¾ÊÛ¡õ¥¹¥¤¡¼¥ÄÇú¿©¤¤¤Ë¥Í¥Ã¥È¾×·â¡ÖÂç¸ý³«¤±¤Æ¤É¤é¾Æ¤¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¯ËÌÀî·Ê»ÒºÇ¹â¤«¤è¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤¬21Æü¡¢´ØÀ¾¤ÎÄ«¤Î´é¤È¤·¤Æ¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¤è¡Á¤¤¥É¥ó¡ª¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡Á°9¡§50¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´ØÀ¾Ä¹¼÷ÈÖÁÈ¤Î´é¡¦±ß¹»Ö¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿ËÌÀî·Ê»Ò
¡¡Ê¼¸Ë½Ð¿È¤Ç¡¢¤Þ¤¿28Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ù¤Ç¤Ï´ØÀ¾ÊÛ¤ÇÏÃ¤¹Êì¿Æ¤ò±é¤¸¤¿ËÌÀî¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤Î´é¤Ç¤â¤¢¤ë±ß¹»Ö¤ä·îÄâÈ¬¸÷¤é¤È½ª»Ï´ØÀ¾ÊÛ¤Ç¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï24Æü¤Þ¤ÇÂçºå»ÔËÌ¶è¤ÎÀðÄ®¸ø±à¤È¥«¥ó¥Æ¥ìÀðÄ®¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎÂç·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥«¥ó¥Æ¥ìº×¤ê¡ª2025¡¡¤è¡Á¤¤¥É¥ó¡ª¡õ¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¥Õ¥§¥¹¡Ù¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ëÀäÉÊ¥°¥ë¥á¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Ã¤¿ËÌÀî¤Ï¤½¤ÎÃæ¤Î°ì¤Ä¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£¡Ö¤³¤ì¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£¤É¤é¤ä¤¤Ë¤Ê¤ó¤«¶´¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¤ó¤ä¤í¤¦¡×¤ÈÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤¬¤Ö¤ê¤È¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊËÌÀî¤Î»Ñ¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖËÌÀî·Ê»Ò¤¬¤¬¤Ã¤Ä¤ê´ØÀ¾ÊÛ¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÂç¸ý³«¤±¤Æ¤É¤é¾Æ¤¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¯ËÌÀî·Ê»ÒºÇ¹â¤«¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
