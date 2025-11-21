高まる和製大砲への関心　村上宗隆と岡本和真を“MLB大物FA級”として公式サイトが紹介「市場における最大のワイルドカードだ」

村上、岡本ともに高い評価を受けているようだ(C)Takamoto TOKUHARA/CoCoKARAnext、Getty Images

和製大砲への関心が高まっている。現地時間11月20日、MLB公式サイトは、今オフにFAとなった打者のパワーランキングを発表した。

同ランキングはシーズンを通じて優れた成果を上げてきた野手や投手を、同サイト記者ら識者の集計で格付けしたもの。今回は今オフにFAとなった打者版で、ともにNPBからポスティングシステムを利用してMLB移籍を目指している村上宗隆（ヤクルト）は7位、岡本和真（巨人）は9位にランクインした。

すでにMLB30球団へのポスティング申請が公示され、米東部時間の12月22日午後5時（日本時間23日午前7時）までが交渉期限となっている村上について同サイトは「このオフのFA市場における最大のワイルドカードだ」と表現。期待値の高さを感じさせた。

2022年に王貞治氏のNPBシーズン本塁打記録を破る56本塁打を放ち、史上最年少で三冠王に輝いた実績や、右脇腹痛で出場が限られた今季も出場56試合で22本塁打の固め打ちを見せつけた結果を伝えた同サイトは、米球界トップのスラッガーになり得るポテンシャルも秘めながら、同時にリスクも抱えるという見方を示した。

「1年後にこのリストを振り返ると、ムラカミはトップにいるべきだったのか、トップ10の圏外にいるべきだったのか、あるいは中間のどこかにいるべきとも思うかもしれない。その展開を見るのは間違いなく興味深い」