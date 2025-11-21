2026年1月20日に発売される、櫻坂46・松田里奈の1st写真集のタイトルが『まつりの時間』（幻冬舎）に決定。あわせて、店舗別の表紙4種類が公開された。

【画像】櫻坂46・松田里奈の1st写真集『まつりの時間』、表紙4パターンをチェック

松田里奈（まつだ・りな）は、1999年10月13日生まれ、宮崎県出身。2018年「坂道合同新規メンバーオーディション」に合格し、欅坂46に二期生として加入。グループ名が櫻坂46に改名した後、2022年には2代目キャプテンに就任した。現在、TBS系列で放送中の朝の情報番組「THE TIME,」では木曜レギュラーとして出演中。また「みやざき大使」としても活動している。櫻坂46としては、2026年4月にMUFGスタジアム（新国立競技場）での2daysライブが決定している。

松田にとって初の写真集となる今作は、ニュージーランドのオークランドとロトルアで撮影。羊とたわむれる姿やBBQ、ラテアート、トラムでの移動、キャッチボールなど、現地で一緒に過ごしているような距離感のカットを多数収録している。さらに、雄大なビーチや自然の中の川で見せる水着姿など、大人っぽさとあどけなさが同居した表情も魅力。また撮影期間中に26歳の誕生日を迎えたという。「まつりちゃんかわいい！」と思わず口にしたくなる愛らしさが詰まった一冊となっている。撮影は北浦敦子氏が務めた。

タイトルが『まつりの時間』に決定した理由について、松田は「このタイトルを表紙に当てはめてみたときに、いちばんしっくりきました」とコメント。「まつり」という言葉が入ったタイトルを選んだ背景には、ファンから日頃から親しみを込めて呼ばれている「まつりちゃん」という愛称を大切にしたい、という強い想いが込められているという。

また同時に、通常版、紀伊國屋書店限定版、Sony Music Shop限定版、@Loppi・HMV限定版の全4種類の表紙カバーも解禁された。通常版の表紙は、オークランドの街中でベンチに座り、満面の笑みでこちらを見つめる松田の笑顔が印象的な一枚が選ばれた。松田が26歳の誕生日を迎えた日に撮影されたという。

Sony Music Shop限定版は、路地に咲く花のそばで撮影された一枚。紀伊國屋書店限定版では、オークランドのレトロなトラムに乗った松田が後ろを振り返り、話しかけているようなシーンが切り取られている。ブルーのボーダーニットは、松田がお気に入りの一着だという。 @Loppi・HMV限定版は、撮影初日にビーチで撮影されたカット。後ろから夕陽が差し込み、柔らかな光が包み込んでいるのが印象的で、どこか儚げで透明感のある、“初日ならでは”の初々しさが魅力的な一枚だ。

（文＝リアルサウンドブック編集部）