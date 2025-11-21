¥¹¥Ð¥ë¤Î¹©¾ì¸«³Ø¤¬¡ÖÄ¶¿Ê²½¡×!? ÉáÃÊ¤Ï¸«¤ì¤Ê¤¤¡Ö¼ÖÂÎ¤ÎÆâÂ¦¡×¤Þ¤ÇÀøÆþ²ÄÇ½¤Ë¡ª ¥¥ä¥Î¥óÀ½VR¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ
¤Þ¤ë¤Ç¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊË×Æþ´¶¡ª ¡ÖÅÉÁõÃæ¤Î¼ÖÆâ¡×¤Ê¤É¥ì¥¢±ÇÁü¤â
¡¡¥¥ä¥Î¥ó¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê°Ê²¼¡¢¥¥ä¥Î¥óMJ¡Ë¤Ï2025Ç¯11·î20Æü¡¢¥¹¥Ð¥ë¸þ¤±¤Ë¡Ö3D VR±ÇÁü»£±Æ¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¼«Æ°¼Ö¹©¾ì¸«³Ø¡×¤ÎÂÎ¸³´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ð¥ë¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Å¤¯¤ê¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö°Â¿´¤ÈÌû¤·¤µ¡×¤Î¸½¾ì¤ò¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤Î×¾ì´¶¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¡£°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤Î¾ÜºÙ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤³¤ì¤¬¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¤Ê¹©¾ì¸«³Ø¤Ç¤¹¡£¡Ê4Ëç¡Ë
¡¡·²ÇÏ¸©ÂÀÅÄ»Ô¤Ë¤¢¤ë¥¹¥Ð¥ë·²ÇÏÀ½ºî½ê ÌðÅç¹©¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¾®³ØÀ¸¤Î¼Ò²ñ²Ê¸«³Ø¤ä°ìÈÌÃÄÂÎ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ø¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Î¸½¾ì¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¸½ºß¡¢Æ±¹©¾ì¤Ç¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤ÈEV¡ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Îº®Î®À¸»º¤Ë¸þ¤±¤¿¹©»ö¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤½¾Íè¤Î¹©¾ì¸«³Ø¥ë¡¼¥È¤¬½Ì¾®¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¹©¾ì¸«³Ø¤ËÂå¤ï¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¹©¾ì¸«³Ø¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ï¡¢¥¥ä¥Î¥óMJ¤Î180ÅÙ3D VR±ÇÁü»£±Æ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖEOS VR SYSTEM¡×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¹âÀººÙ¤ÊÎ©ÂÎ±ÇÁü¤Ë¤è¤ë°µÅÝÅª¤Ê¡ÖË×Æþ´¶¡×¤Ç¤¹¡£À¸»º¥é¥¤¥ó¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë¤¤¤Æ¤â¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼ÂºÝ¤ÎÀ½Â¤¸½¾ì¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍøÅÀ¤âÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¤Î¹©¾ì¸«³Ø¤Ç¤Ï¡¢°ÂÁ´ÌÌ¤äÉÊ¼Á´ÉÍý¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÎ©¤ÁÆþ¤ê¤¬Æñ¤·¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ë¤â¡¢¥«¥á¥é¤Ê¤éÀøÆþ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢ÅÉÁõ¹©Äø¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¼ÖÂÎÆâÉô¡×¤«¤é¤Î»ëÅÀ¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ¤ÏÀäÂÐ¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤Ç÷ÎÏ¤¢¤ë±ÇÁü¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥Ð¥ë¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö¿Í¤È¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¶¨Æ¯¡×¤ä¡Ö¹â¤¤ÀºÅÙ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëºî¶È¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö°ÂÁ´¤Ø¤ÎºÙ¤ä¤«¤ÊÇÛÎ¸¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¡¢¤è¤êÄ¾´¶Åª¤ËÅÁ¤ï¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¥¥ä¥Î¥óMJ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÃ±¤Ê¤ë¹©¾ì¸«³Ø¤ÎÂåÂØ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢º£¸å¤Ï¸½¾ì¤Îºî¶È¼ê½ç¤Ë´Ø¤¹¤ë3D VR±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò½¼¼Â¤µ¤»¡¢½¾¶È°÷¸þ¤±¤Î¶µ°é¥Ä¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡½ÏÎý¤Îµ»½Ñ¤äºî¶ÈÆâÍÆ¤òVR¤ÇµÏ¿¡¦¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ»½Ñ·Ñ¾µ¤Î¸úÎ¨²½¤ä¸½¾ìÍý²ò¤ÎÂ¥¿Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥Ð¥ë¤Î¹©¾ì¸«³Ø¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¤È¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¼Á¤Î¹â¤¤ÂÎ¸³¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Èó¾ï¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£