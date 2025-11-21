全日本大学準硬式野球連盟は２１日、阪神甲子園球場で「全日本大学準硬式野球 ９ブロック対抗日本一決定戦 甲子園大会」を開催。この試合は９ブロック対抗の決勝戦で、関東選抜が４―０で九州選抜を破り、通算２０度目の日本一に輝いた。

２回１死二塁で８番・小林然（法大２年）の右越え適時二塁打で先制すると、３番・福田岳杜（慶大３年）の右前適時打などでこの回４点を奪いリードを築き逃げ切った。福田はチーム内唯一の複数安打を記録。「初めての甲子園で楽しみにしていました」と心境を明かすと、「なんとか１本打ちたいと思って打席に入りました」と振り返った。

投手陣は先発の赤岩稜太朗（日大２年）を含む計９投手の無失点リレー。４点リードの９回には、東都１部で今季１５シーズンぶりの優勝を果たした専大のエース・竹村健太（４年）が登板し試合を締めくくった。竹村は野球人生の最後のマウンドで、初めての経験した夢舞台。「甲子園という舞台で少し力は入りましたが、野球を楽しめました」と笑顔で振り返った。

今年度の全国３大会は、全日本選手権を中大、清瀬杯（全日本大学選抜準硬式野球大会）を神奈川大、９ブロック対抗日本一決定戦を関東選抜と、関東連盟（所属校）が全て制し、３冠を達成した。