¥ì¥¯¥µ¥¹¡ØES350e¡Ù¹ñÆâ½é¸ø³«¡Ä¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥çー¥Ê¥´¥ä¡×11/22¤«¤é¥Ýー¥È¥á¥Ã¥»¤Ê¤´¤ä¤Ç³«ºÅ
¡¡ÂçÀ¹¶·¤À¤Ã¤¿¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥çー¡×¤¬¡¢Ì¾¸Å²°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡21Æü¡¢°ìÂ¤Ï¤ä¤¯ÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢ËÅÄ²ñÄ¹¼«¤éÈ¯É½¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥»¥ó¥Á¥å¥êー¤Î¥¯ー¥Ú¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¤ÎEV¡ÖES350e¡×¤¬¹ñÆâ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Û¥ó¥À¤Ï¡¢½é¤á¤ÆEV¤òÁª¤Ö¿Í¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊSUV¡ÖHonda 0¦Á ¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡×¤ò½ÐÅ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥çー¥Ê¥´¥ä¤Ï¡¢22Æü¤«¤é¤Î»°Ï¢µÙ¡¢¹Á¶è¤Î¥Ýー¥È¥á¥Ã¥»¤Ê¤´¤ä¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£