¶â»Ò·ÃÈþ»á¡¢·ãÌ³¤ÎÆü¡¹Á÷¤ë¹â»Ô¼óÁê¤ò¿´ÇÛ¡ÖÎ×»þ¹ñ²ñ¤ò½ª¤¨¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×
¡¡£²£±ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸á¸å£±»þ£µ£µÊ¬¡Ë¤Ç¤Ï¡¢½¢Ç¤£±¤«·î¤ò·Þ¤¨¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬·ãÌ³¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¹ñ²ñÅúÊÛ¤Ç¿çÌ²»þ´Ö¤¬£²¡Á£´»þ´Ö¤ÈÅú¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ï¡¼¥É¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹â»Ô¼óÁê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ç½Ð±é¤Î¸µ½°±¡µÄ°÷¡¦¶â»Ò·ÃÈþ»á¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë·ÐºÑÂÐºö¡£¤³¤ì¤ò·è¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ä¡£¥×¥é¥¹¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëºÇÍ¥Àè¤ÏÊª²Á¹âÂÐºö¤È¡Ê¼óÁê¤Ï¡Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤¿¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡Ä¡×¤È¹â»Ô¼óÁê¤Î¡È»ö¾ð¡É¤ò¿äÂ¬¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö³Î¤«¤Ë¤ªÂÎ¤â¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤³¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤ò½ª¤¨¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»ä¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
