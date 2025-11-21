º£Ìë¤â½ê¡¹¤ÇÍë±«¤È¤Ê¤ê¤½¤¦ ³Æ¥¨¥ê¥¢¤ÎÌÀÆü¤ÎÅ·µ¤¤Ï¡©¡Ú¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅ·µ¤(21Æü18»þ40Ê¬¸½ºß)¡Ã¿·³ã¡Û
¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
¢¡·ÙÊó¡¦Ãí°ÕÊó
¸½ºß¡¢¸©ÆâÁ´°è¤Ë¥«¥ß¥Ê¥êÃí°ÕÊó¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ë¶¯É÷¡¦ÇÈÏ²Ãí°ÕÊó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä¹²¬»Ô¡¦Çðºê»Ô¡¦¾å±Û»Ô¡¦»åµûÀî»Ô¤Ë¤ÏÂç±«Ãí°ÕÊó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡11·î22Æü(ÅÚ)¤ÎÅ·µ¤
¡¦¾å±ÛÃÏÊý
Ä«¤Î¤¦¤Á¤Ï±À¤¬Â¿¤¯¡¢¤Ë¤ï¤«±«¤Î¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÆüÃæ¤ÏÅ·µ¤¤¬²óÉü¤Ë¸þ¤«¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¦Ãæ±ÛÃÏÊý
±è´ßÉô¤ÏÀ²¤ì¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»³±è¤¤¤Ç¤Ï¡¢¸áÁ°Ãæ¤Ï±À¤¬Â¿¤¯±«¤Î¹ß¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï³ÆÃÏ12¡îÁ°¸å¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¡¦Ä¹²¬»Ô¤È»°¾ò»Ô¼þÊÕ
Ä«¤¯¤â¤ê¶õ¤Î¤È¤³¤í¤â¡¢ÆüÃæ¤ÏÀÄ¶õ¤¬¹¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÇÄãµ¤²¹¤Ï6¡îÁ°¸å¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï13¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¡¦²¼±Û¡§¿·³ã»Ô¼þÊÕ¤Èº´ÅÏ
º£Æü¤È¤Ï°ìÅ¾¤·¡¢Ä«¤«¤éÆüº¹¤·¤¬ÆÏ¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï12～13¡î¤Ç¡¢º£Æü¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤«¤ä¤äÄã¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¦²¼±Û¡§Â¼¾å»Ô¤«¤éÀ»äÆÄ®
¼¡Âè¤Ë±À¤¬Çö¤¯¤Ê¤êÀ²¤ì´Ö¤¬½Ð¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢ÆüÃæ¤Îµ¤²¹¤Ï12¡îÁ°¸å¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¶õµ¤¤Ï¥Ò¥ó¥ä¥ê¤È¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡É÷¤ÈÇÈ
²¼±Û¤Èº´ÅÏ¤Ç¡¢¤Ï¤¸¤áÉ÷¤¬¤ä¤ä¶¯¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÇÈ¤Ï¡¢¾å¡¦Ãæ±Û¤Ç¤Ï¤¸¤á2.5m¡¢²¼±Û¡¦º´ÅÏ¤Ç¤Ï¤¸¤á3m¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¢¡½µ´ÖÍ½Êó
23Æü(Æü)¤Ï¹¤¯À²¤ì¤Æ¡¢24Æü(·î)¤âÆüº¹¤·¤ÎÆÏ¤¯»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ìÊý¡¢25Æü(²Ð)¤Ï¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
É÷¤â¶¯¤¯¡¢Âç¹Ó¤ì¤ÎÅ·µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¡22Æü(ÅÚ)¤ÎËÌ¿®±Û¤ÎÅ·µ¤
¼þÊÕ³ÆÃÏ¤â¸áÁ°Ãæ¤Ë¤ï¤«±«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸á¸å¤Ï¼¡Âè¤ËÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢14¡îÁ°¸å¤Î¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º£Ìë¤â½ê¡¹¤ÇÍë±«¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µÞ¤Ê¶¯¤¤±«¤äÍîÍë¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
