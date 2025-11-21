Âç³Ø½à¹Å¼°Ìîµå¤¬¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤ò¼Â»Ü¡¡ÅìÀ¾ÂÐ¹³ÆüËÜ°ì·èÄêÀï¤ÏÀ¾ÆüËÜÁªÈ´¤¬½éÍ¥¾¡
¡¡Á´ÆüËÜÂç³Ø½à¹Å¼°ÌîµåÏ¢ÌÁ¤Ï£²£±Æü¡¢ºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¡ÖÁ´ÆüËÜÂç³Ø½à¹Å¼°Ìîµå¡¡ÅìÀ¾ÂÐ¹³ÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡¡¹Ã»Ò±àÂç²ñ¡×¤ò³«ºÅ¡£À¾ÆüËÜÁªÈ´¤¬¡¢ÅìÆüËÜÁªÈ´¤Î£³Ï¢ÇÆ¤òÁË»ß¤·¡¢½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡À¾ÆüËÜÁªÈ´¤Ï½é²ó¡¢ÆâÌî¥´¥í¤Î´Ö¤ËÀèÀ©¤¹¤ë¤È£²²ó¤Ë¤âÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡££³²ó¤Ë£³ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢£±ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë£´²ó¡¢ÀèÆ¬¤ÎÄ¹¿¹Âç¾¡Ê¶âÂô°å²ÊÂç£µÇ¯¡Ë¤¬º¸Á°°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿¡£¸åÂ³¤¬ÅÝ¤ì£²»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢»°ÎÝÁö¼Ô¤ÎÄ¹¿¹¤¬¥Û¡¼¥à¥¹¥Á¡¼¥ë¤ò´º¹Ô¡£Åêµå¤¬¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤¹¤ë´Ö¤Ë¥Û¡¼¥à¤ò´Ù¤ì¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£ÅìÀ¾ÂÐ¹³Àï»Ë¾å½é¤Î´ñºö¤ÇÎ®¤ì¤ò摑¤ó¤ÀÀ¾ÆüËÜÁªÈ´¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤âÄÉ²ÃÅÀ¤ò½Å¤Í£¹¡½£µ¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹¿¹¤Ï£¸·î¤Ë¸å½½»úð×ÂÓ¤òÂ»½ý¤·Êâ¹Ôº¤Æñ¤Ë¡£Åö½é¤ÏÂç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤âÉÔ³ÎÄê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶Ã°ÛÅª¤Ê²óÉüÎÏ¤Ç½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Ãæ³Ø»þÂå¤Ë´ÆÆÄ¤«¤é¤Î½õ¸À¤Ç»Ï¤á¤¿¥Û¡¼¥à¥¹¥Á¡¼¥ë¤Ï¡¢Âç³Ø¤Ç¤âÎý½¬»î¹ç¤«¤éÅÙ¡¹¹Ô¤¤¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£À¾ÆüËÜÁªÈ´¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤âÍ½¹ð¤»¤º¤Î´ñºö¤Ï¡Ö£²»à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À®¸ù¤¹¤ë³Î¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡Ö¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¤é£±¿Í¤Ç£±ÅÀ¤È¤ì¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£Â¤ÇÀ¾ÆüËÜ¤Î½é¾¡Íø¤ò¤¿¤°¤ê´ó¤»¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤â½Ð¾ì¤·¤¿Á°¸¶È»¿Í¼ç¾¡Êµþ»ºÂç£´Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö¼ç¾¤È¤·¤Æ¤Î½Å°µ¤¬¤¢¤ê¡¢ÉÔ°Â¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯¤Ù¤¯¡ÖÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤Ê¤É¡¢Ìîµå¿Í¤È¤·¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤òÅ°Äì¤·¤è¤¦¡×¤ÈÀ¼¤«¤±¤ò¤·ÃÄ·ëÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤È¡¢ºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£