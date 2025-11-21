¹Åç¸©µõµ¶¸øÊ¸½ñ¡¢Åö½é¤«¤éÇ§¼±¡¡ºÆÄ´ºº¡¢¸ø±×ÄÌÊó¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤òÄÄ¼Õ
¡¡¹Åç¸©¤ÎºÒ³²Éüµì¹©»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¸øÊ¸½ñ¤Ëµõµ¶µºÜ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢¸©¤Ï21Æü¡¢ÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ëºÆÄ´ºº·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£¸øÊ¸½ñµ¶Â¤¤Îµ¿¤¤¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¸ø±×ÄÌÊó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸©¤ÏÅö½é¡Ö»ö¼Â¤ÎÍÌµ¤òÆÃÄê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¡¢Ä´ºº¤·¤¿¿Í»ö²Ý¤¬µõµ¶µºÜ¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£¸©¤ÏÅö»þ¤ÎÂÐ±þ¤ò¡ÖÂÅÅö¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤ÆÄÄ¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡µõµ¶µºÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹ñ¸ËÊä½õ¶â¤ò³èÍÑ¤·¤¿ºÒ³²Éüµì¹©»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨µÄÏ¿¡£´Ø·¸¤¹¤ëÃÏ¸¢¼Ô¤È°Û¤Ê¤ë¿ÍÌ¾¤äÌµ´Ø·¸¤Î¿¦°÷Ì¾¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÆÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸©¤Ï2021Ç¯12·î¤Ë¸ø±×ÄÌÊó¤ò¼õÍý¡£Ê£¿ô¿¦°÷¤Ø¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤Çµõµ¶µºÜ¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£