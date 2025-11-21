ÏÂ²Î»³ÅÅÅ´µ®»Ö±Ø¤Î£²ÂåÌÜÇ±ØÄ¹¡Ö¥Ë¥¿¥Þ¡×Å·¹ñ¤Ø¡Ä¡ÖÆ¯¤¤Ö¤ê·òµ¤¤Ç´î¤Ó¤È¸Ø¤ê¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡ÏÂ²Î»³ÅÅÅ´¤Ï£²£±Æü¡¢µ®»ÖÀîÀþ¡¦µ®»Ö±Ø¡Êµª¤ÎÀî»Ô¡Ë¤Î£²ÂåÌÜ¤ÎÇ±ØÄ¹¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿¡Ö¥Ë¥¿¥Þ¡×¤¬£²£°Æü¤Ë»à¤ó¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£±£°·î²¼½Ü¤«¤é¿©Íß¤¬Íî¤Á¡¢º£·î£´Æü¤«¤é±ØÄ¹¶ÈÌ³¤òµÙ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ±ÅÅÅ´¤Ï£±£²·î£±£³Æü¸á¸å£°»þ£³£°Ê¬¤«¤é¡¢Æ±±Ø¤Ç¼ÒÁò¤ò±Ä¤à¡£
¡¡»ó¤Î£±£µºÐ¤Ç¡¢¿Í´Ö¤À¤È£·£µºÐ¤¯¤é¤¤¤ËÁêÅö¡£Æ±¤¸»°ÌÓÇ¤Î½éÂåÇ±ØÄ¹¡Ö¤¿¤Þ¡×¤ÎÉô²¼¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ë¥¿¥Þ¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡££²£°£±£µÇ¯£¶·î¤Ë¤¿¤Þ¤¬»à¤ó¤À¸å¡¢£²ÂåÌÜ±ØÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤ÇÆ±ÅÅÅ´¤ò£Ð£Ò¤·¤Æ¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡ÊË¬Æü³°¹ñ¿ÍµÒ¡Ë¤ÎÁý²Ã¤Ë¤â¹×¸¥¤·¡¢¡Ö¼ÒÄ¹ÂåÍý¡×¤Ê¤É¤Ë¡Ò¾º¿Ê¡Ó¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÅÅ´¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ë¥¿¥Þ¤Ï£²Æü¤Û¤Éºª¿ç¡Ê¤³¤ó¤¹¤¤¡Ë¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Ë¥ã¡¼¡×¤ÈÌÄ¤¤¤ÆÂ©¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¾®Åè¸÷¿®¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÆü¡¹¤ÎÆ¯¤¤Ö¤ê¤ÏËÜÅö¤Ë·òµ¤¡Ê¤±¤Ê¤²¡Ë¤Ç¡¢´î¤Ó¤È¸Ø¤ê¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Å·¹ñ¤Ç¤¿¤Þ±ØÄ¹¤È´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÏÂ²Î»³ÅÅÅ´¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¼ÒÁò¤ò¤â¤Ã¤Æ¸ùÀÓ¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£