【WWE】SMACK DOWN（11月14日・日本時間15日／ニューヨーク・アルバニー）

【映像】美女レスラー、鋼の肉体とタトゥーが映える“露出度高め”リングギア

日本でも大人気の“最恐”女子レスラーのファッションが話題に。バキバキ筋肉とタトゥーが映える“大胆露出”リングギアにファンが騒然となった。

注目を集めているのはWWEで圧倒的な人気を博している“最恐女子”ことリア・リプリーだ。パンクロックなキャラクターで、メイクもビジュアル系に近い黒や紫をベースとするリヨは、そのビジュアルが日本のネット界隈でも大バズり。現在は“親友”の日本人女子レスラー、イヨ・スカイとタッグを組み活動しており、日本でも知名度が急上昇中だ。

そんなリアが日本時間11月15日に開催された「SMACK DOWN」のオープニングで登場。イヨと共に仲良く入場したシーンの、リアのリングギアが話題に。

黒のパンツにレザーのブラトップのような上着で入場。全身のタトゥーとバキバキ肉体が映える一方で、あまりにも露出度の高いファッションにファンは「ほぼ下着やん」「さすがにやりすぎ（笑）」「これが似合うのリアだけだろ」といったコメントが集まっていた。

リアとイヨは同30日開催のPLE「サバイバーシリーズ・ウォーゲームズ」にて抗争が続く“カブキ・ウォーリアーズ”（アスカ＆カイリ・セイン組）らと対戦予定だが、この日の放送では同じチームになると見られていた前王者の1人、シャーロット・フレアーがリアとの過去の因縁を引きずり離脱するひと幕も。チームの組閣を巡ってはもうひと波乱ありそうだ。

（ABEMA／WWE『SMACK DOWN』）