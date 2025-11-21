»à°ø¤ÏÉÔÌÀ¤Î¤Þ¤Þ¡Ä35ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇÆÍÁ³¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿ÅÐÏ¿¼Ô24Ëü¿Í¤Î´Ú¹ñ¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¢1¼þ´÷
Ìó24Ëü¿Í¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¤òÊÝÍ¤·¤¿¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤¬ÆÍÁ³¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤ê¡¢Áá¤¯¤â1Ç¯¤¬²á¤®¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È´Ú¹ñ¤Î¹ËöÎÃ»Ò¡É¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î²á·ãÇÛ¿®
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¹¥ê¡¼¥³¥ó¥Ü¡×¤Ï2024Ç¯11·î21Æü¡¢¡Öº£Æü¡¢³§¤µ¤ó¤Ë»ÄÇ°¤ÊÊØ¤ê¤òÅÁ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°¦¤¹¤ë»ä¤¿¤Á¤Î¥½¥ó¥è¥ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Èá¤·¤¤ÊØ¤ê¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¥½¥ó¥è¥ó¤ò°¦¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¤ÎÊý¡¹¡¢Èà¤¬ÎÉ¤¤¾ì½ê¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦µ§¤Ã¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢Èà¤ËÂÐ¤¹¤ë²áÅÙ¤Ê²±Â¬¤Ï¹µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¤â¤¦°ìÅÙ¡¢°äÂ²¤ÎÊý¡¹¤Ë¿¼¤¤°ÖÏ«¤È°¥Åé¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¥½¥ó¥è¥ó¤µ¤ó¤Ï1989Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢24ºÐ¤Îº¢¤«¤é¾®·à¾ì¤Ê¤É¤Ç·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£2018Ç¯¤«¤éYouTube¤Ë³èÆ°¤Î¾ì¤ò°Ü¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¤¬24Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î°¦¤ò¼õ¤±¤¿¡£
Ìó30Ëü¿Í¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¤ò¸Ø¤ë¡Ö¥¹¥ê¡¼¥³¥ó¥Ü¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¥à¡¦¥ß¥ó¥Û¤Î¿ÆÍ§¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Åð»£ÂÐ¾Ý¼Ô¤È¤·¤ÆÅÙ¡¹Æ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡£
¥½¥ó¥è¥ó¤µ¤ó¤¬¾Ü¤·¤¤»à°ø¤Ê¤É¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µýÇ¯35ºÐ¡£Èà¤Îë¾Êó¤òÃÎ¤é¤»¤¿¡Ö¥¹¥ê¡¼¥³¥ó¥Ü¡×¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏÅö»þ¡¢3000·ï°Ê¾å¤ÎÄÉÅé¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£