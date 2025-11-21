ピーターラビット(TM)のクリスマスケーキは11月24日まで早割、英国リバティ風呂敷おせち＆純金カレンダーも予約開始
ピーターラビット(TM)の年末年始を彩る特別アイテムが続々登場！毎年大人気の「ピーターラビット(TM)のクリスマスリースケーキ」(5400円)は、2025年11月24日(振休)まで早割10パーセントOFF(4860円)で予約受付中。さらに英国リバティ社製生地の風呂敷で包まれた「ガーデンおせち2026」(2万1000円)や、純金を使用した「純金カレンダー2026」(2万8600円)も予約受付をスタートした。
【画像】購入者の特典！オーナメントやトートバッグ
■自由が丘店10周年！赤いベリーが主役のリースケーキ
ピーターラビット(TM)ガーデンカフェ自由が丘店10周年という記念すべき年に登場する「ピーターラビット(TM)のクリスマスリースケーキ」(5400円)は、赤いベリーが鮮やかなリースデザインが印象的。ほんのり甘いバニラのムースに、ベリーの甘酸っぱさが絶妙にマッチし、口どけなめらかな仕上がりになっている。
さらに購入者特典として、限定クリスマスオーナメントと限定クリスマストートバッグがもれなくプレゼントされる。オーナメントはツリーの飾りつけに、トートバッグは普段使いにと、ケーキを食べる前後の時間も楽しめる。
予約はピーターラビット(TM)ガーデンカフェオンラインショップBASE店にて。気になる早割は2025年11月24日(振休)まで。配送は2025年12月20日(土)から22日(月)の期間で日時指定が可能なので、クリスマスパーティーの予定に合わせて受け取れるのもありがたい。
■英国リバティ風呂敷で包まれた「ガーデンおせち」が豪華すぎる
続いて紹介するのが「ピーターラビット(TM)ガーデンおせち2026」(2万1000円)。なんといっても目を引くのは、英国の老舗テキスタイルブランド「LIBERTY FABRICS」生地を使用したオリジナル風呂敷。「ウォーカー・ラビッツ」と名付けられたデザインには、バラや水仙、クローバーの花々の中を歩くピーターラビットが描かれ、お正月のテーブルを華やかに演出してくれる。
おせちの中身も豪華そのもの。上段にはピーターラビットの伊達板をはじめとした定番の品々が、下段には湖水地方のフラワーガーデンをイメージした彩り豊かな料理が詰め込まれている。こちらの予約もピーターラビット(TM)ガーデンカフェのオンラインショップBASE店で受付中。2025年12月27日(土)の出荷予定となっているので、年末年始の準備にばっちり間に合う。
■純度99.99パーセント！「純金カレンダー」は実物資産としても注目
最後に紹介するのは「ピーターラビット(TM)純金カレンダー2026」(2万8600円)。純度99.99パーセントの純金(0.5グラム)を使用した贅沢な一品で、カードサイズだからお財布に入れて持ち歩ける開運アイテムとしても注目だ。実物資産としての価値もあるため、大切な人への年末年始の贈答品にもぴったり。予約は元町ファクトリーにて2025年11月30日(日)まで受付中。
自由が丘店10周年という特別な年に登場する、ピーターラビット(TM)の年末年始アイテムたち。早割締切が迫るクリスマスケーキは特に急いでチェックを。今年の年末年始は、ピーターラビットと一緒に特別な思い出を作ってみては？
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
BEATRIX POTTER(TM) (C) FrederickWarne ＆ Co.,2025
