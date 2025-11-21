２１日のＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」は、第８週「クビノ、カワ、イチマイ。」が放送された。

学生たちがヘブン先生（トミー・バストウ）のことをもっと知りたいと家に訪れ、錦織（吉沢亮）やトキ（高石あかり）を交えたクイズ大会が開催される。ヘブンのバックボーンが次々と判明して、大盛り上がり。トキは女中として認められ、継続して勤められることが決まった。

次週予告に新キャラが登場。江藤知事の娘・リヨ（北香那）で、なにやらトキのライバルになるとかなんとか。これで公式ＳＮＳが１０月２０日に更新した、最新の人物紹介図に掲載されている３２キャラが全員登場することになる。

予告はＳＮＳでも公開。ラストピースの登場に、コメント欄には「これまでも『がんばれおトキちゃん！！』の思いで見てきましたが、新たに応援しなければならないネタが増えましたね」「江藤知事の娘さんもいよいよ登場して、恋も波乱の展開になりそうです」「これで松江編の相関図は全員登場ですね。恋のライバルに勝つのはわかってるんだけど。それでは問題です。おジジさまの方は上手く行くのでしょうか？」「本物の『お嬢様』が出て来ましたね……。」などの声が並んでいる。