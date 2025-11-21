インフルエンザの流行が拡大しています。11月3週目の一定点あたりの報告数は、前の週の2倍以上に。流行はいつまで続くのでしょうか。20日、熊本県は県内のインフルエンザの報告数が今シーズン初めて注意報レベルを超えたと発表しました。





■熊本県健康危険管理課・徳永晴樹 課長補佐

「流行入りもそうでしたが、昨年よりも1か月早く流行が進んでいる状態」



1か月早い！？インフルエンザ。医療機関1定点あたりの報告数を見ると、先週の数は去年12月中旬と同じ水準に。去年よりもかなり早いペースで感染者が増えています。影響は教育現場にも。





■徳永晴樹 課長補佐「先週辺りから10校以上が休校などを行っている」県内では11月10日から16日にかけて、熊本市内の学校を中心に計50校が休校や学級閉鎖に…。なぜ今年は流行が早いのか？要因の1つとして挙げられているのが「夏の異常な猛暑」です。■徳永晴樹 課長補佐「皆さんの生活スタイルがクーラーを効かせた部屋の中で生活をする。夏場のうちからインフルエンザの流行が始まったのではないか」では、流行はいつまで続くのでしょうか。

■徳永晴樹 課長補佐

「昨年と比較して同じような状態であれば（今年は）11月上旬くらいから増え始めている。同じようなカーブをたどると12月上旬にピークを迎えるのではないか」



【スタジオ】

（緒方太郎キャスター）

大正製薬は20日、「インフルエンザにかかりやすい人」の5タイプを発表しました。



■血糖が高い人

■肺炎の既往がある人

■多忙で睡眠が不足している人

■食事のバランスが偏り野菜の摂取が少ない人

■アレルギーがある人の5つです。さらにこのうち複数あてはまる人はインフルエンザの発症リスクが約3.6倍に高まるということです。



例えば「多忙・睡眠不足」の人は、就寝1時間前はスマホやパソコンをオフにする、「栄養不良」の人は朝食を抜かずに体温を上げるようにするなどの対策が効果的とされています。ピークはこれからなので、感染拡大を抑えるためには手洗いやマスクの着用といった基本的な対策も大事ですね。

