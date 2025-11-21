EXITりんたろー。息子との2ショット披露「待ってましたーこれこれこれー」スキンシップにファン感涙
【モデルプレス＝2025/11/21】お笑いコンビEXITのりんたろー。が11月20日、自身のInstagramを更新。子どもとの2ショット写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】吉本芸人「泣ける」2歳息子とのひととき
投稿では、最近「ママママ」モードだった息子が、お誕生日にもらった絵本をきっかけにりんたろー。に甘える姿を披露。「待ってましたーこれこれこれー」と心の中で叫びながら、スキンシップを楽しんだ様子を明かした。仕事でしばらく会えないタイミングでのスキンシップに「パパはすっかり充電完了」と幸せそうに綴っている。
この投稿に「パパの喜びが伝わってきて泣ける」「めっちゃわかる」「癒ししかない2ショット」「ほっこりした」「優しさがにじみ出てる」「息子さん可愛い」といったコメントが寄せられている。
りんたろー。は、2022年8月23日にタレントの本郷杏奈との結婚を発表。2023年1月にはハワイでの挙式を報告し、同年6月24日には第1子妊娠、そして11月に第1子誕生を伝えた。（modelpress編集部）
