りんたろー。 （C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/11/21】お笑いコンビEXITのりんたろー。が11月20日、自身のInstagramを更新。子どもとの2ショット写真を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】吉本芸人「泣ける」2歳息子とのひととき

◆りんたろー。息子との喜びの2ショット公開


投稿では、最近「ママママ」モードだった息子が、お誕生日にもらった絵本をきっかけにりんたろー。に甘える姿を披露。「待ってましたーこれこれこれー」と心の中で叫びながら、スキンシップを楽しんだ様子を明かした。仕事でしばらく会えないタイミングでのスキンシップに「パパはすっかり充電完了」と幸せそうに綴っている。

◆りんたろー。の投稿に反響


この投稿に「パパの喜びが伝わってきて泣ける」「めっちゃわかる」「癒ししかない2ショット」「ほっこりした」「優しさがにじみ出てる」「息子さん可愛い」といったコメントが寄せられている。

りんたろー。は、2022年8月23日にタレントの本郷杏奈との結婚を発表。2023年1月にはハワイでの挙式を報告し、同年6月24日には第1子妊娠、そして11月に第1子誕生を伝えた。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】