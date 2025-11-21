高知大学と高知県内の酒造メーカーが世界初の分析技術を使って共同開発した日本酒の販売が始まり、11月21日に高知市のひろめ市場で試飲会が行われました。



11月18日から販売が始まった「幸先～SAISAKI～」は高知大学と佐川町の酒造メーカー・司牡丹酒造が2023年から約1年6か月かけて共同開発した日本酒です。





高知市のひろめ市場で試飲会が行われ、酵母の成分分析にあたった高知大学の小粼大輔准教授が酵母の特性を活かした醸造条件の解析について説明しました。小粼准教授によりますと、日本酒の醸造で重要な糖と有機酸、そしてアルコールを同時に分析する方法は世界初の技術ということです。「幸先」はアルコール度数が9度以上10度未満のスパークリング純米吟醸酒で、訪れた人は試飲したあと、満足そうに次々と買い求めていました。■試飲した人「普段日本酒飲むが本当にコメの味がちょっとある感じで、すごい飲みやすくて日本酒飲んだことない人とかでもすごい飲みやすいと思う」「すごい甘くて誰もが飲みやすくて美味しかった」■井手上恵アナウンサー「シュワシュワ！泡がはじける中にリンゴのさわやかな香りがあって後味は南国のフルーツのような香りがします。華やかで食前酒にも良さそうですね」高知大学では今後も県内の酒造メーカーと協力して様々な酵母の特性を分析し、新たな日本酒づくりに貢献したいとしています。■高知大学 小粼大輔准教授「若い人にぜひこんな日本酒があるんだなと思って飲んでもらいたい。非常にフルーティーでジュースというわけではないが、果実酒のような雰囲気のあるお酒になっていると思う。非常に楽しんで飲んでもらえるお酒だと思う」世界初の技術を使って開発された「幸先」は約2000本生産され、高知県内の量販店や道の駅をはじめ、全国で販売されます。