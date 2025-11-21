コトブキヤ、「フレームアームズ・ガール ドゥルガーI 〈キャットアーマーVer. -キャリコ-〉」を11月25日に予約開始
コトブキヤは、プラモデル「フレームアームズ・ガール ドゥルガーI 〈キャットアーマーVer. -キャリコ-〉」を11月25日11時より予約受付を開始する。
本商品は「フレームアームズ・ガール」より「ドゥルガーI 」にキャットアーマーを装備させたモデル。キャットアーマーシリーズ第3弾であり、三毛猫をモチーフとした新規カラーリングで立体化したもの。
「キャットアーマー ドゥルガーⅠ」を踏襲したパーツ構成で、付属の「装甲」と「キャットアーマー」のパーツを使って、多彩かつ自由な組み合わせが楽しめるキットとなっている。
【11月25日（火）午前11：00よりご予約受付開始！】フレームアームズ・ガール ドゥルガーI 〈キャットアーマーVer. -キャリコ-〉！！| KOTOBUKIYA 壽!!プラモLABO #コトブキヤ
