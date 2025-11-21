【フレームアームズ・ガール ドゥルガーI 〈キャットアーマーVer. -キャリコ-〉】 11月25日11時より予約開始

コトブキヤは、プラモデル「フレームアームズ・ガール ドゥルガーI 〈キャットアーマーVer. -キャリコ-〉」を11月25日11時より予約受付を開始する。

本商品は「フレームアームズ・ガール」より「ドゥルガーI 」にキャットアーマーを装備させたモデル。キャットアーマーシリーズ第3弾であり、三毛猫をモチーフとした新規カラーリングで立体化したもの。

「キャットアーマー ドゥルガーⅠ」を踏襲したパーツ構成で、付属の「装甲」と「キャットアーマー」のパーツを使って、多彩かつ自由な組み合わせが楽しめるキットとなっている。

(C) KOTOBUKIYA