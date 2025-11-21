¡Ö¤¦¤Á¤Î·Ù»¡½ð¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¡×20Âå¤ÎÃËÀ·Ù»¡´±¤¬ÃÎ¿Í¤Î½ÐÆ¬¤òÍ§¿Í¤ËÏÃ¤¹ ¼éÈëµÁÌ³°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡
¡¡¶ÐÌ³Ãæ¤ËÃÎ¤Ã¤¿»ö·ï¤Î¾ðÊó¤ò¡¢Í§¿Í¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»°½Å¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢·Ù»¡½ð¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë20Âå¤ÎÃËÀ½äºº¤Ï4·îº¢¡¢ÃÎ¿Í¤¬»ö·ï´Ø·¸¼Ô¤È¤·¤Æ½ÐÆ¬¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÌÜ·â¤·¡¢Í§¿Í¤ËÅÅÏÃ¤Ç¡Ö¤¦¤Á¤Î·Ù»¡½ð¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¡£ÂáÊá¤È¤«¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ï³¤é¤·¤¿¾ðÊó¤Ï½ÐÆ¬¤·¤¿¿ÍÊª¤Þ¤ÇÅÁ¤ï¤ê¡¢¶ì¾ð¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÏÃËÀ½äºº¤ò11·î7ÆüÉÕ¤Ç¡¢ÃÏÊý¸øÌ³°÷Ë¡¤Î¼éÈëµÁÌ³°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸©·ÙËÜÉô¶ÐÌ³¤Î´ûº§¤ÎÃËÀ·ÙÉôÊä(30Âå)¤ÈÆÈ¿È¤Î½÷À·ÙÉôÊä(30Âå)¤¬¤ª¤è¤½2Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÉÔÎÑ´Ø·¸¤òÂ³¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤È¤â¤Ë½êÂ°Ä¹·±²ü¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ë¬Ìä²ð¸î,
Áòº×,
ÇÛÀþ,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
Áòµ·,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
²ð¸î,
ºë¶Ì,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
Åìµþ