一口馬主『DMMバヌーシー』異例の1口1円で募集「メジロシャレード2024」
DMM.com証券が提供する競走用馬ファンドサービス『DMM BANUSY』（DMMバヌーシー）は21日、所属馬のディープモンスターが京都大賞典を優勝した記念として、メジロシャレード2024(1歳・牡・父ブリックスアンドモルタル・関西：昆貢厩舎所属)を、キャンペーン募集馬として「1口1円4000口」で募集することを発表した。1口1円で募集するのは異例で、募集期間は2025年11月27日〜2026年1月7日となっている。
【動画】馬体よさそう！1口1円で募集される「メジロシャレード2024」
募集形式は「抽選」とし、誰でも申し込みできる。申込み時点において募集中又は現役馬に出資されていない人を対象に2000口、既に1口以上出資されている人を対象に2000口を用意する。
また、本馬は出資の有無にかかわらず会員全員にDMM BANUSY アプリ限定機能で育成情報の詳細にわかるホットラインが見られるようにする。
抽選結果の通知は2026年1月9日夕刻ごろを予定している。
DMM BANUSYは、競走馬の成長を見守りながら喜びも分かち合える感動共有型の競走用馬ファンドサービス。アカウント登録 申し込み 入会金無料から購入まで、すべてスマートフォンで簡単に操作でき、会員になると、近況動画や写真で、毎日のように愛馬の成長を見守ることができる。主な代表馬は2021年の香港カップGI、BCフィリー&メアターフGI、QE2世カップGI、2019年の優駿牝馬（オークス）を制したラヴズオンリーユーなど。
■運用開始日以降に発生する費用
2026年1月（運用開始日）より、一口あたり次の費用を毎月お支払いいただきます。
維持費出資金（育成・厩舎費等）：175円
会費：880円
本馬は競走馬保険に加入しません。
運用開始日以降、会費上限が適用されている場合は、上限を超える会費のお支払はありません
募集形式は「抽選」とし、誰でも申し込みできる。申込み時点において募集中又は現役馬に出資されていない人を対象に2000口、既に1口以上出資されている人を対象に2000口を用意する。
また、本馬は出資の有無にかかわらず会員全員にDMM BANUSY アプリ限定機能で育成情報の詳細にわかるホットラインが見られるようにする。
抽選結果の通知は2026年1月9日夕刻ごろを予定している。
DMM BANUSYは、競走馬の成長を見守りながら喜びも分かち合える感動共有型の競走用馬ファンドサービス。アカウント登録 申し込み 入会金無料から購入まで、すべてスマートフォンで簡単に操作でき、会員になると、近況動画や写真で、毎日のように愛馬の成長を見守ることができる。主な代表馬は2021年の香港カップGI、BCフィリー&メアターフGI、QE2世カップGI、2019年の優駿牝馬（オークス）を制したラヴズオンリーユーなど。
■運用開始日以降に発生する費用
2026年1月（運用開始日）より、一口あたり次の費用を毎月お支払いいただきます。
維持費出資金（育成・厩舎費等）：175円
会費：880円
本馬は競走馬保険に加入しません。
運用開始日以降、会費上限が適用されている場合は、上限を超える会費のお支払はありません