¡¡ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µªÁ°»ÔÄ¹¤¬21Æü¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Õ¥£¥Õ¥£¤ÎYouTubeÀ¸ÇÛ¿®¤Ë¥ê¥â¡¼¥È½Ð±é¡£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÂ¸ºß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥Õ¥£¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡Ö¤µ¤Ã¤Ê¹¤¤¤¿¤é¤´·ëº§¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê¹þ¤ß¡£ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¡Ö°ìÅÙ¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼þ¤ê¤ÇÃ¯¤«»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ëÊý¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤é¡×¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤Ï¤¤¡£¤¢¤Î¡¢¤½¤ì¤Ï¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ï¤¤¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¾Ð´é¤Ç±þ¤¸¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤â¤¦·ë¹½Ä¹¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¥Õ¥£¥Õ¥£¤Ë¡Ö10Ç¯¤°¤é¤¤°ì½ï¤ÎÊý¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¤ÈÊäÂ¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£