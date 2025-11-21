宝塚歌劇団宙組新トップコンビ・桜木（さくらぎ）みなとと春乃（はるの）さくらの東京宝塚劇場お披露目公演「PRINCE OF LEGEND/BAYSIDE STAR」が22日に開幕する。

「PRINCE…」は、18年にドラマ化、19年に映画化された話題作。22年宙組で上演した「HiGH＆LOW」に続き、LDH JAPANと宝塚がコラボした。

名門校を舞台に桜木が演じるセレブ王子・朱雀奏とヤンキー王子・京極敬人（水美舞斗）らが「伝説の王子選手権」で頂点に立つためバトルを繰り広げる。ヒロイン成瀬果音（春乃さくら）との恋の行方も気になるところ。

また「BAYSID…」は、“みなと”を巡るショー。桜木の故郷、横浜を出航し世界各地の港町を舞台に繰り広げられる。

通し舞台稽古後に囲み取材を行った。以下一問一答。

――お芝居の台詞を借りると「宙組の魅力大渋滞」の芝居とショーだが。

「その通りでございます。組子が個性を発揮しているので、魅力が大渋滞だと思います」。（桜木）「普段から宙組は個性的で活気があふれて、とても元気だと思います」。（春乃）

――2025年を振り返って。

「早いですねえ（笑）。街はイルミネーションがいっぱい。宝塚はイルミネーションがないので、東京に来て素敵なクリスマスシーズンを迎えられるのはうれしい。（公演は）お正月をまたぎますので、これから2025年の締めくくりとして充実した作品をお届けします」。（桜木）

「1年を振り返りまして、何事も感謝だなと心の底から思います。来年もその気持ちを忘れることなく過ごして行きたいと思います。今年は最後まで元気に駆け抜けたいと思います」（春乃）

――トップの羽根を背負った気持ちと新生宙組について。

「本当に重いですね。その重さというのは責任の重さの表れだと思います。みんなが羽根1本1本だと思っているので、ちゃんと最後に締めくくれるようにみんなを背負って立ちたいなと思います。組替えで来てくれた戦力になる仲間たちは、お客様に刺さるように演じてくれているので、化学反応が生まれているのではないかなと思います」。（桜木）

「刺激をいただいています。他組から来てくださった方の魅力やパワーを間近で感じ、学ばさせていただき毎日が幸せです」（春乃）

――新たにトップになってのお互いの魅力。

「私より先にトップとして舞台に立っているので頼もしいなと思います。私は（トップ）1年生ですけど、春乃がこういう景色を見ながら舞台に立って責任を果たしていたんだなと思うと今まで頑張ってきたんだなと。私はそれ以上に組を引っ張る立場としても身が引き締まる思いです。彼女の真摯な姿勢を尊敬します。これからもこの2人でしか出せない空気を大切にしていきたいです」（桜木）

「（桜木の言葉に）そんなことないです。しっかりと力いっぱい地に足をつけて頑張っていきたいと思うので今後ともどうぞよろしくお願いいたします」（春乃）

――ショーへの思いを。

「これほどまでに私への思いを形にしてくださる（演出家）齋藤先生に感謝です。私だけでなく組の1人1人にスポットが当たるように考えてくださって、感謝がつきません。こんなハートウォーミングなショーを作ってくださって、私が受けた愛情をみんなに伝導するようなパフォーマンスができればと思っています」（桜木）

――ショーのフィナーレは神戸が舞台だが。

「フィナーレナンバーは組の雰囲気、芸名の自分が如実に表れると思います。私がみんなに囲まれて踊っていると泣けてしまうほどみんなのパワーがたぎっていて。ステキな笑顔を見ると私自身もパワーをもらえる。私がみんなのコンパスになって進んでいかなきゃと思っています」。（桜木）

「フィナーレナンバーはお客様に幸せをお届けしたいので、この公演を見て幸せになっていただきたいと思っています。毎公演大切に舞台に立ちたいと思います」。（春乃）

来年1月4日まで。千秋楽は全国の映画館でライブ中継、千秋楽と12月4日18時半の新人公演は「タカラヅカ・オン・デマンド」でライブ配信される。