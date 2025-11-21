21.3Ãû±ßµ¬ÌÏ¡¡¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÁí¹ç·ÐºÑÂÐºö¤Ï²È·×¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤«¡©¡¡À¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë²¸·Ã ¡Ö¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡×50¤«·îÏ¢Â³¤Ç¾å¾º
Êª²Á¤Î¾å¾º¤Ï50¤«·îÏ¢Â³¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ÐºÑÂÐºö¤¬²È·×¤òµß¤¦°ì¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢ÉûºîÍÑ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸á¸å¡¢ÁíÍý´±Å¡¤Ç³«¤«¤ì¤¿Î×»þ¤Î³ÕµÄ¡£¤³¤³¤Ç¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ç½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ëÁí¹ç·ÐºÑÂÐºö¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»ÔÁíÍý
¡Öº£²ó¤Î·ÐºÑÂÐºö¤Ç¤Ï¡¢¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤Ë¿×Â®¤ËÊª²Á¹âÂÐºö¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤òÂè°ì¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢ºâÀ¯¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤«¤é¤Î¿®Ç§¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¥³¥í¥Ê¸å¡¢ºÇÂç¤È¤Ê¤ë21Ãû3000²¯±ßµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤Î·ÐºÑÂÐºö¡£»Ò¤É¤â1¿Í¤¢¤¿¤ê2Ëü±ß¤ÎµëÉÕ¤äÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹ÎÁ¶â¤ÎÊä½õ¡¢¿©ÎÁÉÊ»Ù±ç¤Ê¤É¤ÎÊª²Á¹âÂÐºö¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î·ÐºÑÂÐºö¤Ï²È·×¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡©
»Ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾åÅÄÏÂ»Ò¤µ¤ó¡Ê91¡Ë¡£·ëº§¤·¤Æ¤«¤é60Ç¯°Ê¾å¡¢²È·×Êí¤ò¤Ä¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²È·×Êí¤ò¤Ä¤±¤Æ60Ç¯ ¾åÅÄÏÂ»Ò¤µ¤ó
¡ÖÎã¤¨¤Ð2021Ç¯8·î¡¢¤³¤ì¤¬¿©Èñ¤Î¤È¤³¤í¡¢1¤«·î¤ÎÍ½»»¤¬3Ëü6000±ß¡×
¤¤ç¤¦È¯É½¤µ¤ì¤¿Àè·î¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡£¾å¾ºÎ¨¤ÏºÆ¤Ó3%Âæ¤Ë¡£50¤«·îÏ¢Â³¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¾åÅÄ¤µ¤ó¤È4Ç¯2¤«·îÁ°¤Î²È·×Êí¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Æ±¤¸Å¹¤ÇÇã¤Ã¤¿Æ±¤¸¾¦ÉÊ¤¬¤¤¤¯¤éÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¤Î¤«¸¡¾Ú¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£É×ÉØ2¿ÍÊë¤é¤·¤Î¾åÅÄ¤µ¤ó¡£¤³¤ÎÆü¤Ï1½µ´ÖÊ¬¤ÎÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢ÃÍ¾å¤¬¤êÉý¤Ï¡©
²È·×Êí¤ò¤Ä¤±¤Æ60Ç¯ ¾åÅÄÏÂ»Ò¤µ¤ó
¡Ö¥Ñ¥×¥ê¥«¡¢¤³¤ó¤Ê¾®¤µ¤¤¤Î¤Ç100±ß¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡©¡×
¢§¡ÈÊª²Á¤ÎÍ¥ÅùÀ¸¡É¤Î¤Ï¤º¤ÎÍñ¤Ï44±ß¡¢¢§µíÆý¤Ï50±ß¤Î¾å¾º¡£
µ¼Ô
¡Ö¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
²È·×Êí¤ò¤Ä¤±¤Æ60Ç¯ ¾åÅÄÏÂ»Ò¤µ¤ó
¡Ö150ÁÈ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Á°¤Ï200ÁÈ¤¬´ðËÜ¤À¤Ã¤¿¡£ÇØ¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢Ä´Ì£ÎÁ¤Ï¸®ÊÂ¤ßÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¡¢¥³¥á¤Ï3¥¥í¤Ç1200±ß¤âÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£50¤«·îÁ°¤Ê¤é7000±ß¤¢¤Þ¤ê¤ÇÇã¤¨¤¿¥â¥Î¤Ï¡¢º£¤Ç¤Ï1Ëü±ß¤Ë¡¢4³ä°Ê¾å¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸÷Ç®Èñ¤ò´Þ¤á¤ë¤È1¤«·î¤Ç1Ëü3000±ß¡¢Ç¯´Ö15Ëü±ß¤ÎÉéÃ´Áý¤Ç¤¹¡£
²È·×Êí¤ò¤Ä¤±¤Æ60Ç¯ ¾åÅÄÏÂ»Ò¤µ¤ó
¡Ö¤ª¶â¤ÎÃÍÃÊ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡¢±ß°Â¤À¤«¤é¤Í¡£¤ª¶â¤Î²ÁÃÍ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤µ¤Þ¤Ä¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¼±¡×
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ºöÄê¤µ¤ì¤¿¿·¤·¤¤·ÐºÑÂÐºö¡£¤½¤Î²¸·Ã¤ÏÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¼Ö¤ò»ý¤Ä4¿Í²ÈÂ²¤Ç»î»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£¢§18ºÐ¤Þ¤Ç¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï1¿Í2Ëü±ßµëÉÕ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¹ç·×4Ëü±ß¤Ç¤¹¡£¢§ÍèÇ¯1¡Á3·î¤ÎÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹Âå¤ÎÊä½õ¤Ï¹ç·×7000±ßÄøÅÙ¡¢¢§»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤Ç¥¬¥½¥ê¥óÂå¤Ï¡¢À¤ÂÓ¤Ç1Ëü2000±ßÄøÅÙ°Â¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¢§¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤Ê¤É¤Î¿©ÎÁÉÊ»Ù±ç¤Ï1¿Í¤¢¤¿¤ê3000±ßÊ¬¤Î¤¿¤á¡¢4¿Í²ÈÂ²¤Ç¤Ï1Ëü2000±ßÊ¬¡¢¢§¿åÆ»ÎÁ¶â¤äLP¥¬¥¹¤Ê¤É¤Î²È·×»Ù±ç¤Ï1À¤ÂÓ1Ëü±ß¡£²È·×ÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤Ï¹ç·×12Ëü±ß°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¾åÅÄ¤µ¤óÉ×ÉØ¤Ï»Ò¤É¤â¤¬ÆÈÎ©¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼Ö¤â¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¿©ÎÁÉÊ¹âÆÂÐºö¤ä¸÷Ç®Èñ¤Ê¤É2Ëü±ßÄøÅÙ¤ÎÊä½õ¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç¯¶â¤ÏÊª²Á¤Î¾å¾ºÉý¤Û¤É¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÊÌ¤Î°ÕÌ£¤Ç¤â¹ñ¤ÎÂÐºö¤Ëµ¿Ìä¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²È·×Êí¤ò¤Ä¤±¤Æ60Ç¯ ¾åÅÄÏÂ»Ò¤µ¤ó
¡ÖÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¤«¤é¤ª¶â¤ò½Ð¤¹¡¢¤½¤Î¤ª¶â¤ò¤É¤³¤«¤é½Ð¤¹¤«¡£·è¤Þ¤Ã¤¿ºâ¸»¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢¤¹¤°¹ñºÄ¤È¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£ÂÐ¾ÉÎÅË¡¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢·ÐºÑÂÐºö¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
ÀÑ¶ËÅª¤Ê·ÐºÑÀ¯ºö¤ËÈ¼¤¦¥ê¥¹¥¯¤Ø¤Î·üÇ°¤«¤é±ß°Â¤¬¿Ê¹Ô¡£¹â»Ô»á¤¬¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î1¤«·îÈ¾¤Ç10±ß°Ê¾å±ß°Â¤Ë¡£¤¿¤À¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡Ä
¹â»ÔÁíÍý
¡ÖÆüËÜ¤¬º£¹Ô¤¦¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ë¤è¤ê¹ñÎÏ¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¤³¤È¡×
°ìÊý¡¢ÀìÌç²È¤Ïº£²ó¤ÎÂÐºö¤Ï¤«¤¨¤Ã¤ÆÊª²Á¹â¤ò¾·¤¯¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
Âè°ìÀ¸Ì¿·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡¡·§Ìî±ÑÀ¸ ¼óÀÊ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È
¡Ö±ß°Â¤È¤¤¤¦²Ð¸µ¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ê²ò·è¤Ë·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤¡£Êª²Á¹â¤Ï¼ý¤Þ¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢²Ð¤¬Ç³¤¨¤µ¤«¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì²ÃÂ®¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡×
¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡ÖÉÔ°Â¤ò´õË¾¤ËÊÑ¤¨¡¢¶¯¤¤·ÐºÑ¤òºî¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢±ß°Â¤òÊüÃÖ¤¹¤ì¤Ð¡¢¹ñÌ±¤ÎÉÔ°Â¤Ï¹â¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¤¹¡£
