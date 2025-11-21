ビアードパパ×キミとアイドルプリキュア♪♡数量限定“プリキュアシュー”が12/1登場！

シュークリーム専門店・ビアードパパから、「キミとアイドルプリキュア♪」とコラボした数量限定スイーツ“プリキュアシュー”が登場します。いちごチョコのピンクが映えるパイシューに、胸きゅんなハートのデコレーション♡さらに、いちごミルククリームがとろりと広がり、ひと口で幸せ気分に。購入ごとにもらえる「キラキラ！紙製コースター（全5種）」も楽しみのひとつ。思わず写真を撮りたくなる可愛さに、冬のおやつ時間がもっと楽しくなりそうです♪

ときめく可愛さ♡限定“プリキュアシュー”



12月1日（月）より数量限定で発売される“プリキュアシュー”は、サクサクのパイシュー生地にいちごチョコをコーティングし、ハート型マシュマロとハートシュガーチップを散りばめた特別仕様。

中にはやさしい甘さが広がるいちごミルククリームを詰め込み、見た目も味わいもキュートに仕上げられています。

商品価格は420円（税込）。「キミとアイドルプリキュア♪」をあしらった限定パッケージで、手に取るだけで心が弾むスイーツです。

特典コースター付きで楽しさ倍増♪



“プリキュアシュー”を1点購入ごとに、「キラキラ！紙製コースター（全5種）」が1枚ランダムで付属。どのデザインがもらえるかは開けてからのお楽しみです♪

全国のビアードパパで販売されますが、数量限定のため完売次第終了。店舗によって販売期間や価格が異なる場合があり、イートイン利用時は税率10％が適用される点にも注意が必要です。

推しとの出会いを求めて、コレクション感覚で楽しむファンも増えそうです。

キュートな冬のおやつ時間を楽しんで♪



ビアードパパと「キミとアイドルプリキュア♪」が紡ぐ、この冬だけの特別な“プリキュアシュー”。

いちごチョコの甘酸っぱさやハートのデコレーション、いちごミルククリームの優しい味わいが、ほっとひと息つきたい時間にぴったりです。

さらに、ランダムで手に入る紙製コースターが、スイーツ時間をもっとときめくものにしてくれそう♡かわいさ満点の限定シュークリームで、冬のご褒美スイーツをぜひ楽しんでみてください。