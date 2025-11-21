日本行き航空券54万枚超がキャンセル、日本旅行に「キャンセル寒波」

11月15日以降、中国航空会社は約54万枚の日本行き航空券のキャンセルを記録しており、日本行き航空券のキャンセル件数は新規予約件数の27倍で、本来の日本行き総予約件数の3分の1以上を占めています。一部の中国国内の航空会社も日本への便を一時的にキャンセルし、航空便の需要が比較的多い国や都市へと輸送力を調整しています。

アナリストによると、安全上の懸念は現在、観光客の最も大きな考慮事項であり、新型コロナウイルス収束以来、これほど大規模な解約は見たことがないということです。また、寒くなるにつれて、旅客の需要は徐々に暖かい目的地にシフトしています。韓国やバンコク、シンガポール、中国の香港やマカオ、クアラルンプールなどが冬の人気の海外旅行先となっています。

こうした市場の変化を受けて、多くの旅行会社も急速にビジネスの方向性を見直し、日本へのツアーを取り消しています。中国のあるオンライン旅行会社のスタッフによると、例年11月中・下旬には、日本の関東、関西紅葉ツアーがとても人気ですが、現在は関連路線の注文を受け付けていないということです。

これと同時に、日本のホテルでも多くのキャンセルが発生しており、SNSで日本のホテルをキャンセルしたことをシェアする投稿もたくさん寄せられてきました。（提供/CRI）