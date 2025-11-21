長距離移動でも利用したいと思う「日本のLCC」ランキング！ 2位「ピーチ・アビエーション」、1位は？
All About ニュース編集部では、2025年11月6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「航空会社に関するアンケート」を実施しました。
その中から、長距離移動でも利用したいと思う「日本のLCC」ランキングの結果をご紹介します。
【4位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「日本のLCCの中では1番快適だと思います」（50代回答しない／愛知県）、「数時間しか乗ったことありませんが、もう少し乗っても問題なさそうなので」（40代女性／佐賀県）、「身長180センチの自分でも、あまり苦にならなかったから」（50代男性／兵庫県）、「ピーチなら長距離も乗ってみたいと思う」（40代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
回答者からは「長距離はしたことがないが、椅子のクッション性がよかったから腰も痛くならなそう」（40代女性／茨城県）、「LCCということを忘れてしまうぐらい快適だった」（30代女性／埼玉県）、「国際線でも就航都市が多い。ジェットスター同士を乗り継いで海外に行くこともできるから」（20代女性／神奈川県）、「座席が広いので長距離でも耐えれそう」（50代男性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：ピーチ・アビエーション（Peach）／103票第2位のピーチ・アビエーション（Peach）がLCCでありながら長距離利用においても信頼感を得ているのは、シンプルで分かりやすい運賃体系、ユニークな機内サービス、そして高い運航実績に向けた努力が評価されたためと考えられます。スタッフの親しみやすい対応も、長時間のフライトを快適に過ごすための重要な要素の1つです。
1位：ジェットスター（Jetstar）／115票第1位に輝いたのはジェットスター（Jetstar）です。国内線に加えて国際線ネットワークも広く、特にオーストラリアを拠点とするグループの強みを生かした長距離路線での豊富なノウハウを持っています。長距離移動では運賃だけでなく利便性や信頼性が重要になりますが、ジェットスターはオプションサービスを通じて座席のアップグレードや機内食の追加などが可能であり、長時間のフライトを利用者自身がカスタマイズできる点が評価されました。
