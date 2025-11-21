·ÃÄí»Ô¤Ç¼Ö9Âæ¤Ë¾×ÆÍ¤·Æ¨Áö¡Ä¾èÍÑ¼Ö¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤ÎÃË¡¡Ìó2¤«·î¤Ë¤ï¤¿¤ë´ÕÄêÎ±ÃÖ³«»Ï
»¥ËÚÃÏ¸¡¤Ï2025Ç¯11·î21Æü¡¢¤Ò¤Æ¨¤²¤ä¶¯ÅðÃ×½ý¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¦Á÷¸¡¤µ¤ì¤¿º£ËÌÃÎ¹¨ÍÆµ¿¼Ô¡Ê33¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ÕÄêÎ±ÃÖ¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£ËÌÍÆµ¿¼Ô¤Ï2025Ç¯9·î¡¢·ÃÄí»Ô¤Î¹ñÆ»¤Ç¼Ö9Âæ¤È¾×ÆÍ¤·4¿Í¤Ë¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤¦¤¨¡¢Æ¨Áö¤¹¤ëºÝ¤ËÃËÀ¤¬±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¾èÍÑ¼Ö¤òÌµÍý¤ä¤êÃ¥¤¦¤Ê¤É¤·¤¿¡¢¤Ò¤Æ¨¤²¤ä¶¯ÅðÃ×½ý¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»¥ËÚÃÏ¸¡¤Ï¡¢º£ËÌÍÆµ¿¼Ô¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ·º»öÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤ÎÍÌµ¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢11·î20ÆüÉÕ¤±¤Ç´ÕÄêÎ±ÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»¥ËÚÃÏ¸¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´ü´Ö¤Ï2026Ç¯1·î26Æü¤Þ¤Ç¤ÎÌó2¤«·î´Ö¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£