¡ÚÃæ·Ñ¡ÛÍ¥¤·¤¤ÌÀ¤«¤ê¡Ä¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹»Ô»Ï¤Þ¤ë¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤â¡ª»¥ËÚ¡¦ÂçÄÌ¸ø±à
£±£±·î£²£±Æü¤«¤éÂçÄÌ¸ø±à¤Ç¤Ï¡Ö¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹»Ô¡×¤È¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡×¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤ÏÍ¥¤·¤¤ÌÀ¤«¤ê¤¬Åô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹»Ô¤Î²ñ¾ì¡£
»þ´Ö¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¥ªー¥Ê¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¥Ä¥êー¤Ë¤«¤±¤ëÍ½Äê¤Î¤â¤Î¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì²°Âæ¤Ë¤Ï£²£°¿Í¤«¤é£³£°¿Í¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÆø¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê¥°¥ë¥á¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤«¡£
¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÜ¾ì¡¦¥É¥¤¥Ä¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤Î¤ªÃÄ»Ò¤Ë¾å¤Ë¥Áー¥º¡¢¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Áー¥º¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¥Áー¥º¤¬¿¤Ó¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
¤ªÃÄ»Ò¤¬¤¹¤´¤¤¤â¤Á¤â¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´Å¤¤¥¿¥ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¥¤¥âÌß¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼þ¤ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¥Áー¥º¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¤´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤³¤Î´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤µ¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤Î¤ªÎÙ¤Î¤³¤Á¤é¤¬¥É¥¤¥Ä¤Î¥Óー¥ë¡£
¤³¤È¤·ÆüËÜ½é¾åÎ¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Óー¥ë¤â¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤à¤ÈºÇ¹â¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È¤â¤¦¿§¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¾å¤ËË¢¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤âÈþÌ£¤·¤¤¥Óー¥ë¤Ç¤¹¡£
¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹»Ô¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£